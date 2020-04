Ny fodboldbog passer perfekt til coronatiden

I bogen, der er skrevet af børnebogsforfatter Birgitte Bregnedal, som bor i Hillerød, kan fodboldinteressede børn læse om Birgitte Bregnedals univers, der kredser om Kystby Boldklub, og blive inspireret til at blive bedre til fodbold hjemmefra og for sig selv.

»Træn! Træn! Træn!« handler om Jakob, der spiller kant hos Kystby Boldklub. Han får en plads på holdet, da hans far bliver sponsor i klubben. Det får ham til at tænke, at han kun fik pladsen på grund af sin fars penge. Derfor begynder han at træne for at spille sig til en plads på holdet.