Firmabilerne i Hillerød Forsyning blev udskiftet for tit, viser en indledende undersøgelse.

Ny firmabil hvert andet år: Direktørers bilvaner gav store ekstraregninger

Fyret direktør kræver betaling for at aflevere en firmabil tilbage til Hillerød Forsyning.

De to nu fyrede direktører i Hillerød Forsyning har tilsyneladende konsekvent skiftet de dyre firmabiler ud efter kun to år, selv om kontrakten gjaldt fire år.

Ofte havde bilerne alligevel kørt for mange kilometer i forhold til det aftalte, og derfor har Hillerød Forsyning hver gang fået ekstraregninger, både fordi bilerne bliver udskiftet i utide, og fordi de havde kørt for langt.

Samlet set har de seks leasingbiler, som de to ledende medarbejdere har rådet over siden 2014 i gennemsnit kostet forsyningen knap 100.000 kr. ekstra pr. bil alene i overkørte kilometer og tidlig tilbagelevering, fremgår det af referatet fra et ekstraordinært møde i Hillerød Forsyning 27. april, som netop er blevet offentliggjort.

Men ekstraregningen de to direktører har sendt til Hillerød Forsyning er ikke kun på cirka 600.000 kroner.

Kort før firmabilaftalen blev afskaffet i 2020, som en reaktion på, at mediet Visbys Verden afslørede, at direktionen i Hillerød Forsyning havde disse meget flotte aftaler om firmabiler, bestilte både Søren Støvring og Peter Maltha Larsen nye firmabiler.

Begge biler blev først leveret, da begge direktører var blevet fyret, fremgår det af referatet.

Og dagen før bestyrelsen holdt deres ekstraordinære møde meddelte den ene af de to - hvem det er, fremgår ikke - at han 30. april ville levere bilen tilbage - og til gengæld kompenseres økonomisk.

Det fremgår ikke, om det er sket.

Søren Støvring ønsker ikke at kommentere disse oplysninger, og Peter Maltha Larsen ønsker heller ikke at udtale sig, men afventer advokatundersøgelsen.