Ny ejerkreds ændrer ikke på planerne: FC Nordsjælland vil stadig til Hillerød

FC Nordsjælland arbejder stadig på at flytte administration og fodboldakademi til Hillerød

Hillerød - 22. januar 2021 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

FC Nordsjælland har længe haft et ønske om at flytte klubbens administration fra Farum til Hillerød, hvor klubben også har planer om at bygge et stort fodboldakademi i den nye bydel Favrholm.

I sidste uge kom det frem, at den egyptiske milliardær-familie Mansour overtager aktiemajoriteten i FC Nordsjælland, men Jan Laursen, der er ny bestyrelsesformand i klubben, understreger overfor Hillerød Posten, at den nye ejerstruktur ikke får nogen indflydelse på klubbens planer om at flytte til Hillerød.

"Nej, det gør den ikke. Den lange dialog med de nye investorer har på intet tidspunkt sat spørgsmålstegn ved projektet i Hillerød. Vores klare ambition og plan er fortsat at skabe Nordens bedste akademi, da gode faciliteter er en forudsætning for at bevare, udvikle og forbedre det talentmiljø, som FC Nordsjælland bygger på. Vi mener det så alvorligt, at vores klubdirektør, Søren Kristensen, nu skal arbejde fuld tid med projektet for at sikre fremdriften, og at der leves op til de høje ambitioner, alle involverede parter har for Stadionkvarteret," siger Jan Laursen.

Flytter i 2025 Udover et stadion og et ukendt antal fodboldbaner og andre sportsfaciliteter er det planen, at det nye stadionkvarter i Favrholm også skal indeholde omkring 2.000 boliger, butikker, kulturtilbud og offentlige institutioner.

"Vores indtryk er, at det går som planlagt i samarbejde med Hillerød Kommune, developer og de mange andre parter, som er en del af så stort et projekt. Visionen for Stadionkvarter Favrholm er færdiggjort, og der arbejdes pt. med masterplanen for området," tilføjer han.

Favrholm Stadionkvarter skal bygges på et 95 hektar stort område syd for Overdrevsvejen. Det udvikles af Hillerød Kommune sammen med selskabet Stadionkvarter Favrholm ApS. Bag selskabet står ejendomsudvikleren Propreco A/S, som i samarbejde med FC Nordsjælland vil skabe det sydligste kvarter i Favrholm.

"Hvis alt forløber som planlagt, så vil første etape af Stadionkvarter Favrholm står færdigt i 2025, og vi forventer at kunne flytte ind med akademi og administration til den tid," tilføjer Jan Laursen.

Selvom FC Nordsjælland rykker sin administration og sit akademi til Hillerød, så skal herrernes Superliga-kampe stadig spilles på Right to Dream Park i Farum, da det er Farum Boldklub, der har Superliga-licensen.

