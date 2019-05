Lars Gliese fra Meløse er blevet dømt endnu en gang. Foto: Hans Jørgen Johansen

Ny dom i årelang vejstrid: Spændte ben for 84-årig og gravede farlig rende

Hillerød - 26. maj 2019 kl. 05:37 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 84-årig kvinde nåede lige at undvige, da Lars Gliese, der flere gange har været på kant med loven på grund af en årelang vej-strid ved hans adresse på Birkehøjvej i Meløse, forsøgte at spænde ben for hende.

Det fremgår af tiltalen mod Lars Gliese, som for nylig blev dømt i retten. Her var Lars Gliese tiltalt for vold efter straffelovens paragraf 244 efter den 25. januar i år på Birkehøjvej at have forsøgt at spænde ben for den 84-årige kvinde, da hun gik forbi ham på Birkehøjvej.

Derudover var Lars Gliese tiltalt efter straffelovens paragraf 252, som lyder: »Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.« Tiltalen gik på, at Lars Gliese på et ukendt tidspunkt sidste år gravede en rende på cirka tre meter i længden, 50 centimeter i bredden og 50 centimeter i dybden og dækkede den med strøer, pap og halm, hvilket udgjorde en fare for en kvinde, som var ved at køre i renden med sin bil, men undgik det, da hun blev opmærksom på den.

Helt så heldig var en politimand, der befandt sig på Birkehøjvej den 5. december sidste år, dog ikke. Om morgenen omkring klokken 06.45 trådte politimanden nemlig ned i renden, hvorfor Lars Gliese ligeledes var tiltalt for, at renden udgjorde en fare for politimanden.

Mens anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf, nægtede Lars Gliese sig skyldig i alle tre tiltalepunkter. Retten fandt ham dog alligevel skyldig og idømte ham 30 dages ubetinget fængsel.

»Retten finder, at tiltalte herved har handlet groft hensynsløst, idet han ved sin handling har fremkaldt nærliggende fare for nogens førlighed,« lagde retten til grund omkring udgravningen af renden, fremgår det af dombogen.

Ifølge dombogen forklarede den 84-årige kvinde i retten, at naboerne på vejen har vundet hævd på at måtte færdes på Birkehøjvej. Lars Gliese forklarede derimod i retten, at vejen ligger på hans grund, og at han er berettiget til at forhindre færdsel på den del af vejen, der er beliggende på hans grund. Sidste år afgjorde Østre Landsret, at et 10 år gammelt påbud efter beredskabsloven, som Hillerød Kommune har givet Lars Gliese, var uden hjemmel. Påbuddet krævede, at Lars Gliese skulle holde Birkehøjvej i Meløse ryddet og klar til vejkørsel, så redningskøretøjer kunne komme frem. Lars Gliese har gentagne gange spærret vejen med alt fra køleskabe til pigtråd og grene, så naboerne ikke kunne få post eller få hentet affald. Lars Gliese har desuden fået flere domme for vold mod personer, der ville passere vejen.

Selvom Østre Landsret har afgjort, at kommunens påbud var givet efter en forkert paragraf, vil kommunen fortsat rykke ud, hvis de får anmeldelser om, at Birkehøjvej er spærret, har Hillerød Kommune tidligere slået fast over for Frederiksborg Amts Avis.