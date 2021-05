Ny dato efter corona-aflysning: Debat om overvågning med justitsministeren

Overvågning er ikke en ny ting, men under coronakrisen er der for alvor kommet turbo på.

Så det er et brandvarmt og aktuelt emne, der er på programmet, når justitsminister Nick Hækkerup deltager i en frirumsdebat med direktør for tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, 31. maj kl. 18 på Hillerød Bibliotek.

Og i det seneste år, hvor håndteringen af corona-krisen har sat dagsordenen, har mange stater og lande afprøvet nye teknologiske løsninger for at indsamle, kombinere og analysere oplysninger om deres borgere.

Skaber mere overvågning mere tryghed, eller er overvågningen selve truslen, der truer med at undergrave vores frihedsrettigheder? Og hvor går grænsen for myndighedernes anvendelse af teknologi i overvågning af danskerne?

"Vi bør have en diskussion om, hvor grænserne bør gå for myndighedernes anvendelse af teknologi, der giver demokratiske retsstater mulighed for at overvåge deres borgere langt mere effektivt, anonymt, billigt og omfattende, end hvad totalitære stater i det 20. århundrede kunne drømme om," lyder det fra Jacob Mchangama i en pressemeddelelse fra Hillerød Bibliotek.

"Jeg er udmærket klar over, at regeringens seneste tiltag om øget overvågning i Danmark kan give anledning til debat. Min opfattelse er, at øget overvågning kan bidrage til at øge trygheden og tilliden af den simple årsag, at det gør os bedre til at bekæmpe kriminalitet," lyder det til gengæld fra justitsministeren i en udtalelse til Hillerød Bibliotek i efteråret 2020.