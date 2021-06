Ny coronavariant spreder sig: Styrelse stemmer dørklokker

- Vi har et rigtig godt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, og man kan være tryg ved at vi gør det, der skal til. Borgerne skal ikke begynde at opføre sig anderledes på grund af deltavarianten. Det vigtigste er, at folk stadig er opmærksomme på at spritte og holde afstand, siger hun og fortsætter:

Udbruddet med den særligt smitsomme deltavariant får nu Styrelsen for Patientsikkerhed til at lægge vejen forbi Hillerød med et 10 mand stort ambassadørkorps. Ambassadørerne begyndte tirsdag klokken 16 og fortsætter onsdag fra 8-14 med at stemme dørklokker i boligforeningerne Kongevænget 1 og Kongevænget 2 i Østervang for at opfordre beboerne til at blive testet.