Ny coronaaflysning: Litteraturfestival opgives

Hillerød - 11. september 2020 kl. 12:11 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det stigende smittetryk i Danmark betyder nu, at Hillerøds Litteraturfestival, "Ordet er Løs", bliver aflyst, oplyser Hillerød Bibliotek.

3. oktober skulle have været en dag i litteraturens tegn på Hillerød Bibliotek og Klaverfabrikken, men grundet det stigende smittetryk og det faktum, at Hillerød nu er i rød zone, ser samarbejdsparterne bag festivalen sig nødt til at aflyse.

- Vi er utrolig kede af, at vi alligevel bliver nødt til at aflyse Ordet er Løs d. 3. oktober. Indtil for få dage siden havde vi stadig håb om, at vi kunne afholde festivalen. Vi havde med input fra Nordsjællands politi tilrettelagt en plan for dagen, der tog højde for COVID-19 forholdsregler, så alle deltagere ville få en tryg og sikker oplevelse. Men med de sidste par døgns udvikling i de lokale smittetal, kan vi ikke længere stå inde for at gennemføre festivalen. Sikkerheden kommer før alt andet, uanset hvor trist det er. Vi ved fra mange borgere, at de savner lokale kulturoplevelser, og at festivalen derfor var faldet på et tørt sted, siger bibliotekets festivalleder Karen Elsebeth Jensen.

Hun siger videre, at det selvfølgelig er rigtig ærgerligt, at vi må aflyse 3. oktober, men at vi heldigvis vil være i stand til at afholde festivalen med det stort set samme program i 2021, hvor man håber at kunne gennemføre Ordet er Løs 8. maj.

- Heldigvis har aftalt med forfatterne, at de er klar d. 8. maj til næste år, såfremt vi blev nødt til at aflyse i år. Det er meget positivt set i lyset af den skuffelse, vi føler lige nu. Vi og vores samarbejdspartnere på Klaverfabrikken, Grundtvigs Højskole og Hillerød Musikskole ser derfor frem til foråret, hvor vi forhåbentligt kan slå dørene op for fantastisk festivaloplevelse.

Har man købt billet til Ordet er Løs d. 3. oktober, kan man enten vælge at beholde den til den nye dato d. 8. maj eller få pengene retur. Læs mere på www.hilbib.dk.