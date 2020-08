Ny coronaaflysning: Kulturnat opgivet

Foto: Jens Wollesen

Hillerød - 17. august 2020 kl. 14:09 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Kulturnat 2020 aflyses. Det står klart efter politiet har vurderet, at hele Kulturnatten skal tælles som et enkelt arrangement, samtidig med, at smittetallene for corona stiger. Programmet var ellers på vej i trykken, fortæller Lise Bendix fra Hillerød Kulturnat, som længe havde håbet, at Kulturnatten kunne gennemføres som planlagt 18. september. 80 aktører var meldt til med events over hele byen.

- Vi har trukket det så langt som muligt, men da vi fik beskeden fra politiet og vi godt ved, at der plejer at komme flere tusinde til Kulturnatten, så har vi besluttet, at vi ikke vover det, siger hun.

- Jeg har det rigtigt skidt med det. Tingene skal jo bare køre år for år, så længe folk synes, det er interessant og gider at komme. Jeg synes, vi havde lavet et rigtigt godt program, også med nogle nye spændende ting, som vi havde glædet os meget til at præsentere. Det er brandærgerligt, at det ikke bliver brændt af. Men det kan jo ikke nytte noget, at vi sætter os ned og piver. Det kommer der ikke en kulturnat ud af, siger Lise Bendix.

Lise Bendix håber, at programmet kan gennemføres næste år ved Kulturnatten 2021.

- Vi satser og håber på, at vores sponsorer og kommunen er med igen i 202, så vi kan gennemføre en kulturnat næste år, siger hun.