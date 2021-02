Ny cd er indspillet på historisk orgel i Hillerød

Et nyt album er indspillet på Frederiksborg Slotskirkes musikalske klenodie, det historiske Compenius-orgel fra 1610, bygget af Esaias Compenius.

Cd'en hedder 'Life Pictures, scenes of the Life of King Christian IV' og er indspillet med den østrigske musiker Peter Waldner ved Compenius-orglet.