Der kommer fortsat til at være et spisested på Christians Torv i SlotsArkaderne.

Ny café rykker ind i SlotsArkaderne

Hillerød - 26. februar 2021 kl. 16:40 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hillerød får en ny café omkring den 1. maj, når Café Kaiser åbner i SlotsArkaderne i de lokaler på Christians Torv, hvor Burger Garage tidligere lå.

Lokalerne vil i den kommende tid få en makeover, fortæller Christian Wittendorf Christiansen, der sammen med sin kæreste og medejer Katrine Nielsen glæder sig til at åbne i deres hjemby, Hillerød.

De to ejer allerede Café Kaiser i Helsingør, som åbnede i 2014.

- Vi har haft cafeen i Helsingør i syv år og har længe haft tanker om, at vi gerne ville åbne en ny. Jeg er fra Hillerød, og det har hele tiden været planen, at vi gerne ville til Hillerød, når den rigtige placering var der. Hillerød er en by i kæmpe vækst, og der er rigtig gode muligheder her, siger Christian Wittendorf Christiansen.

Han har lige overtaget lokalerne, men allerede nu er der gang i at få lokalerne gjort klar.

- Stilen kommer til at være noget anderledes. De rør, som hænger i loftet, får en kælig hånd og noget grøn beplantning. Vi skal have revet køkkenet ned og rykket det om i baglokalet, og så laver vi en ny lækker bar tæt på indgangen. Vi skal lave trævægge med beplantning og have løftet lokalet op og gjort det hyggeligt og imødekommende at komme i, siger han.

Det er vigtigt for ham, at der er nogle tydelige referencer til caféen i Helsingør, så man kan se, at de to er den samme.

Fokus på smag og kvalitet Menuen kommer derfor også til at være den samme - bygget op omkring at alt er lavet fra bunden.

- På menukortet er god cafémad, der er lavet fra bunden. Vi har et brunchkoncept i hverdagene med byg-selv, hvor man selv sammensætter sin menu og en stor brunchbuffet i weekenden. Derudover har vi for eksempel stort smørrebrød, byg selv-burgere og traditionelle retter som stjerneskud, rib eye og pariserbøf. Der er fokus på god smag og kvalitet, siger han.

Servering udenfor Café Kaiser har fået lov til at lave udendørs servering langs bygningen ud mod Christiansgade og biblioteket. Christian Wittendorf Christiansen mener, at placeringen i centret derfor er optimal.

- Når man kommer til parkeringshuset, som må være en af de største indgange til SlotsArkaderne, så kan man ramme gæsterne med det samme. Arkaderne er et super fedt center. Der er ikke så mange butikker, der er tomme af gangen, og der er hele tiden liv hernede. Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er vigtigt, at der er et sted, man kan spise, når man shopper, i stedet for at man skal hele vejen op på Torvet, siger han.

25 nye ansatte Han forventer, at der skal ansætte 25 nye medarbejdere, der skal være en blanding af deltids- og fuldtidsansatte. De vil blive lært op i cafeén i Helsingør. Christian Wittendorf Christiansen vil selv i begyndelsen have sin daglige gang i cafeén i Hillerød.

- Det er vigtigt at være ansigtet udadtil og være synlig. Hvis der skal rettes ting til, så er det nemmere, når man selv står der, siger han.

Christian Wittendorf Christiansen er vokset op i Hillerød Øst og bor i dag i Ullerød med kæresten Katrine og deres to børn. For ham er det vigtigt at være en del af lokalsamfundet og give tilbage.

Caféen i Helsingør har blandt andet arrangeret juleaften for hjemløse med stor gratis buffet og gaver, der er blevet doneret, og Christian Wittendorf Christiansen håber, at også cafeen i Hillerød kan blive en aktiv del af byen på den måde.