Se billedserie Det er byens bedste beliggenhed, som Café Kik mandag åbner på, mener ejer Brian Knudsen. Han går efter at blive byens førende café. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny café åbner: Oplev byens bedste udsigt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny café åbner: Oplev byens bedste udsigt

Åbningen blev udskudt med to måneder på grund af corona, men mandag kan den nye Café Kik endelig slå dørene op på Torvet i Hillerød.

Hillerød - 16. maj 2020 kl. 19:49 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste år er flere spisesteder åbnet for at lukke kort tid efter på det, der burde være en af Hillerøds bedste placeringer - på byens største torv med en uspoleret udsigt over søen til Frederiksborg Slot.

Det fatter Brian Knudsen ikke en meter af. Han er ejeren af den nye café og brasserie, der med det passende navn Café Kik, mandag åbner i netop de lokaler på Torvet.

- Det er byens bedste beliggenhed. Der er den smukkeste udsigt, som vi forventer os meget af, og der er sol på alle tre terrasser, så det er mig lidt en gåde, at det her ikke har været spot-stedet i Hillerød. Det undrer mig, at jeg overhovedet kunne få lov at købe stedet, siger han.

Hans hold er i weekenden i gang med de sidste justeringer i det, der har været en total ombygning indvendigt. Stedet har fået et mere rustikt præg, med mørk træbeklædning, støbejern og sågar hele stammer indenfor.

Vil være byens førende

37-årige Brian Knudsen har erfaring fra en café med samme navn i Silkeborg, som han har haft i 13 år. Herfra har han taget køkkenchefen med, og menuen kommer både til at bestå af klassisk cafémad som burgere, nachos og salater, men byder også på mørbradgryde og chateaubriand.

- Målet er at blive byens førende café. Men det bliver også brasserie og så satser vi på cocktails og gin. Det bliver den rigtige gin med den rigtige tonic, så det bliver ikke tre for en hund. Vi giver noget mere end den almindelige café for varerne, så det bliver en bedre smagsoplevelse for gæsten, men det skal de selvfølgelig selv smage, siger han. Han mener ikke overraskende, at Hillerød har manglet et sted, som det han bringer til byen.

- Hillerød er hovedstaden i Nordsjælland, men der har manglet noget. Det skal også være et sted, hvor man også kan hænge ud, inden man tager videre på Old Irish, forklarer han.

Åbningstiderne bliver fra 10 til 23 søndag til torsdag og til klokken 01 i weekenden.

Ikke sjovt at have lukket Café Kik skulle egentlig have åbnet den 17. marts. Det blev aflyst kort forinden, da alt lukkede ned. Og det har været en kedelig tid for ejer Brian Knudsen.

- Det var en forfærdelig ting, det var ikke sjovt at se sin forretning og ens levevej være lukket. Men det er sundhed, der er vigtigst, og det er bare fantastisk, at vi nu kan åbne, siger han.

I den mellemliggende periode har han til gengæld kunne glæde sig over, at rigtig mange allerede har bemærket Café Kik.

- Vi har allerede fået en del arrangementer og selskaber. Et par bryllupper, barnedåb og fem konfirmationer. Det er voldsomt, når vi ikke engang er åbnet endnu. Jeg havde møde med nogle forleden, og de sagde til mig, at det jo bare er et tegn på, at byen har hungret efter noget nyt. Det var deres ord, men det lyder godt i mine ører, siger han og smiler fra det ene øre til det andet.

Café er hjertebarn Brian Knudsen er også involveret i grillbuffetkonceptet Restaurant Ilden, der nu kun er at finde i Næstved, men han peger på sine mange år med café i Silkeborg for at understrege, at han er cafémand.

- Caféen er mit hjertebarn, siger han.

Han håber på et snit på Café Kik på hverdage med 150 spisende gæster og 250 i weekender. I sommermåneder gerne lidt mere.

- Det skal blive mit nye flagskib. Jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle ske, siger han.