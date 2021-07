Ny butik med møbler, senge og interiør i Hillerød

Familievirksomheden norliving har de seneste tre år fokuseret på onlinesalg, men har efter stor efterspørgsel nu åbnet dørene for en fysisk flagship-store på 1.000 kvadratmeter på Frejasvej 40A i Hillerød.

Her forhandler norliving sofaer, senge og brugskunst fra danske og udenlandske brands.

”Vi har virkelig glædet os til at åbne dørene for norliving her på Frejasvej. Hillerød er en super handelsby, og vi er glade for at have fået muligheden for at placere os netop her,” siger Patrick Jespersen, medejer af norliving.