Se billedserie Der var højt humør, da andelsbutikken mandag åbnede. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny butik med lokale varer er åbnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny butik med lokale varer er åbnet

Hillerød - 20. marts 2018 kl. 06:21 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom Østbyens nye andelsbutik officielt ikke slog dørene op før mandag klokken 13.00, så bankede interesserede på ruden allerede om formiddagen.

Her fik de for første gang blik for, hvordan pavillonen er indrettet, og hvad varerne skal koste. Og der var bred opbakning at spore blandt de fremmødte.

- Det er alle tiders. Lokale varer og mælk fra Øllingegaard er så fint, og det er smart, at man kan købe mindre mængder. Samtidig er det også lidt irriterende at vente på, at Lidl åbner, sagde Birgitte Jacobsen.

Hun har allerede skrevet sig op til at købe en andel, men den chip, der lader hende komme ind i butikken lader vente på sig. Hverken det eller betalingssystemet er nemlig helt oppe at køre endnu.

Specielt varesortiment I andelsbutikken er der mange forskellige slags quinoa, ris og linser foruden en række arabiske og tyrkiske varer. Og præcis hvad andelsbutikken skal sælge var der forskellige bud på blandt butikkens kommende andelshavere.

- Jeg har ikke brug for alle de bønner, men jeg giver det en chance, sagde Kirsten Møller.

- Varesortimentet er specielt. Når man tænker på klientellet herude uden at fornærme nogen, så afviger varerne måske fra, hvad man ville tro, der sælger. Vi savner flere mejeriprodukter, nogle grøntsager og brød, sagde Tove og Flemming Jensen.

De roste samtidig initiativet og udtrykte forståelse for, at man må starte et sted for så løbende at tilrette sortimentet.

Købmand Palle Nedergaard forklarer, at der kommer leverance af økologiske grøntsager torsdag, men at det fortrinsvis er rodfrugter. Han savnede selv tomater og agurker i butikken.

Andelsbutikken lægger op til, at man skal kunne ønske sig varer til butikken, men der er begrænset plads, og det kan vise sig svært at blive enige.

I hvert fald var der også kunder, der efterspurgte brune ris, ruggryn og flagesalt. Varetyper som andre netop mente, der var lidt for meget af.

Tak til Palle

Samlet set udviste alle, der dukkede op dog begejstring for projektet og ikke mindst Palle Købmands indsats.

- Palle gav til pensionistforeninger og ansatte skæve eksistenser. Han hjalp min søn med at komme på ret køl ind på arbejdsmarkedet. Han var en del af lokalområdet, og det tror jeg ikke, Lidl bliver på samme måde, sagde Tonie Dahl.

Sammen med sin tidligere nabo Ditte Olsen lagde hun også vejen forbi andelsbutikken mandag.

- Det er både bæredygtighed, at vi skal passe på vores miljø og samfund, og det at gøre noget lokalt, der er fedt. Man behøver ikke købe 1000 kg, man kan købe, hvad man har behov for. Og så er andelstanken og det at gøre noget fælles uden nogen skal tjene på det også god, lød det fra de to kvinder og snarlige medejere af butikken.

Butikken er åben og giver mulighed for at skrive sig op hver dag i denne uge, og man kan finde mere info på deres facebookside 'Andelsbutik Hillerød Øst'.