Ny bro over Herredsvejen: - Den bliver lidt af en attraktion

Derfor er M. Goldschmidt Holding, der står bag Frederiksbro-byggeiet, gået i gang med at lave en gang- og cykelbro hen over Herredsvejen til Munkeengen.

"Broen bliver lidt af en attraktion. Den bliver en form for vartegn for Frederiksbro. Den skal være både smukt og praktisk udformet, da den kommer til at fungere som en slags byport for Frederiksbro. Vi er meget glade for den udformning, som broen har fået," har Mikael Goldschmidt tidligere sagt til Hillerød Posten.