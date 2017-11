Ny borgmester: Vi skal have afklaring om Hillerød Stadion

Det skal ske i et helt nyt idrætsudvalg, som skal arbejde med kommunens idrætspolitik. Og lave en plan for investeringer i idræt i Hillerød Kommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har sat et arbejde i gang for fremtiden for Hillerød Stadion. Udvalget skal sætte nogle målsætninger, så man ved, hvad der kommer til at ske. Så man ikke er i tvivl om, hvor Hillerøds hovedstadion ligger. Det skal vi have afklaret nu, siger Kirsten Jensen (S), som 1. januar bliver ny borgmester i Hillerød.