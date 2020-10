Hillerød Station i 1889. Tilm højre på billedet foran stationsbygningen holder et tog fra København. Illustration fra bogen 'Nordbanen - København-Hillerød-Helsingør'.

Ny bog fortæller historien om Nordbanen

I et mindre afsnit fortælles også om, hvordan togene så ud og var indrettede. Man kan også læse mere om teglværkerne i Lillerød-Hammersholt og om ledvogterhusene langs banen.

"Nordbanen har gennem sine mere end 150-årige eksistens været en vigtig del af Nordsjællands erhvervs- og kulturhistorie, ligesom den skabte de første forudsætninger for, at man kunne bosætte sig nord for København og alligevel arbejde i hovedstaden," står der i en pressemeddelelse om den nye bog.