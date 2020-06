Send til din ven. X Artiklen: Ny børnehave har 4-dages arbejdsuge og fokus på innovative børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny børnehave har 4-dages arbejdsuge og fokus på innovative børn

Hillerød - 25. juni 2020 kl. 06:42 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnehaven Margueritten, der onsdag blev officielt indviet af borgmester Kirsten Jensen (S) og udvalgsformand Peter Frederiksen (V), er ikke som børnehaver er flest.

Dels er det en udflytterinstitution med to placeringer i Hillerød Kommune, der blev skabt som et resultat af pladsmangel til børn i Hillerøds bymidte. Børnene er i Oasen på Vibekevej i de tidlige morgentimer og sen eftermiddag, men langt det meste af dagen foregår efter en kort bustur i Margueritten på Th. Petersens Vej i Gørløse.

Dels er institutionen i Gørløse indrettet efter de seneste teorier inden for pædagogisk praksis og med hjælp fra indretningsarkitekt Susanne Staffeldt og professor Charlotte Ringsmoses tanker om rum og læring.

Margueritten, der endnu kun har 12 børn, men fra august kommer op på 23 og i alt har plads til 80 børn, er ikke opdelt på vanlig vis.

- Traditionelt har man 20-børnsstuer. Vi leger i zoner. Vi har to afdelinger, hvor børnene frit kan bevæge sig rundt i legezoner. Det kan være en stillezone med historieoplæsning, et krearum, vores udeværksted eller et spillerum. Rummene skal udtrykke det, der skal foregå, og i stedet for at gå at rydde op hele tiden, gør vi tingene klar til børnene, fortæller leder Brian Borre.

Idéen med den anderledes indretning er blandt at give børnene større frihed til selv at bestemme, hvad de har lyst til at lave.

- I indretningen af legemiljøer handler det om at skabe plads for legen. At sørge for, at den foregår uforstyrret og ikke forstyrrer omgivelserne. Derfor har vi de forskellige legezoner. I et samfund, hvor fremtidens største ressource er innovation, så gælder det om at imødekomme børnenes skaberevner og give dem mulighed for at finde på, siger Brian Borre.

Lysten skal også drive værket for pædagogerne. De har hver især en særlig temaboks, som en håndværkers værktøjskasse, som de kan tage ting frem fra. Det giver endnu en tilvalgsmulighed for børn - og voksne.

- Det er rigtig vigtigt for os, at institutionen understøtter aktiviteter, der giver alle børn mulighed for en lystbetonet udvikling. Vi arbejder meget med, at børnene selv skal kunne vælge til, men de voksne skal også lave de ting, de er motiverede for, siger Brian Borre.

Legen i de små grupper skal fremme, det der med et fagudtryk bliver kaldt 'fælles opmærksomhed', en sproglig stimulering af børnene, der giver barnet mulighed for at koble de ord, det hører, med en genstand eller person.

En af fordelene ved at have rykket hovedparten af børnehaven til Gørløse er, at der er langt mere plads end i Hillerød. Leder Brian Borre, der kommer fra en stilling i institutionen Lindevej i Hillerød, har aldrig haft så meget plads før, siger han.

De har til huse i en tidligere institution, der også har været brugt som flygtningeboliger. Siden da er den blevet ombygget og legeplads, produktionskøkken og børnetoiletter genetableret.

Ved at institutionen nu er en busbørnehave, så er pædagogerne til stede hele dagen, så det er de samme, der er der, når børnene bliver afleveret og hentet igen.

Derfor er der kun fultidsansatte i institutionen, som på grund af de lange arbejdsdage har en ugentlig fridag. Deres 37 timer er fordelt på blot fire dage.

Ved indvielsen udtrykte de to politikere glæde over den institution, de selv har været med til at beslutte, men endnu kun havde set på tegnebrættet.

- Jeg synes, at Margueritten må være attraktiv for alle forældre, som bor i midtbyen, når de først ser de gode forhold, og hvor godt deres børn får det, hvis de kommer på en lille bustur til Gørløse. Det hele står klar til dem. Indenfor er der smukt og fantastisk, og udenfor er der en rigtig god legeplads og mulighed for nogle gode ture i området, sagde borgmester Kirsten Jensen.

Formand Børn, Unge og Familieudvalget Peter Frederiksen glædede sig over at være kommet i mål med en fleksibel løsning.

- Vi prøver at tænke fleksibelt. Vi har nogle kvadratmeter her ude i Gørløse, som ligger i nogle fantastiske omgivelser, og så har vi nogle børn i midtbyen, der har behov for pasning, og det kan vi kombinere på den her måde, sagde han.