Jonatan Wibe voksede op i Gørløse men bor i dag på Nørrebro. Han arbejder til dagligt som journalist og udgiver nu sin første bog. Privatfoto

Ny børnebog skal gøre grøntsager sjove

Hillerød - 08. august 2021 kl. 09:54 Kontakt redaktionen

De fleste forældre kender nok til konflikterne under aftensmaden, når børnene bare stikker til grøntsagerne og hellere vil spise kødsovsen og pastaen.

Det vil den debuterende forfatter Jonatan Wibe gøre noget ved.

Den 13. august udkommer Jonatan Wibe, der er født i Hillerød og opvokset i Gørløse, med børnebogen »SkurkAgurk klarer ærterne«, som sætter liv til den lokale grønthandlers frugt og grønt. Flankeret af figurer som Den Heldige Kartoffel, Den Hårde Banan og Den Lede Rødbede forsøger hovedpersonen SkurkAgurk med stor kreativitet at opklare et mysterium i butikken om stjålne penge.

- Jeg har selv to børn, og selvom de egentlig altid har været nogenlunde glade for frugt og grønt, så er jeg da ikke i tvivl om, at deres ønskede madpyramide ser anderledes ud, end den jeg gerne vil have dem til at spise efter. Der er dog intet helligt eller frelst over bogen, siger Jonatan, der nu bor på Nørrebro og har hentet inspiration i sin lokale grønthandler.

- Håbet er, at de sjove karakterer i bogen kan få børnene til at ville mere med i køkkenet og skære grøntsagerne ud. Jeg er selv ikke ret god til at få inddraget børnene i det, men når det sker, spiser de også meget mere velvilligt af den mad, de har haft fat i inden. Forældrene med overskud kan måske endda skære grøntsagerne ud som bogens karakterer, uddyber han.

Fokus på sproget Jonatan Wibe arbejder til dagligt som journalist, så det danske sprog og forståelsen af det er også et emne, han har ønsket at putte ind i bogen. Det kommer både til udtryk i figurernes navne og de mange ordspil og vendinger, hvor frugt og grønt har en central plads. Selvom betydningen kan være noget helt andet.

- En stor del af det danske sprog handler om forståelsen af en masse indgroede udtryk og vendinger, som, hvis de tages bogstaveligt, slet ikke giver mening. Hvordan skal børn eller udlændinge forstå, hvad det betyder at klare ærterne, at gå agurk eller at stå og slå rødder? Ved at drysse dem ind i bogens handling tror jeg, at det kan give børnene en sjovere intro til den sproglige læring - og måske også en sjovere oplæsning for forældrene, siger Jonatan.

Reception i København Bogen udkommer 13. august, hvor forfatteren samt bogens illustrator, Ida Simoni, byder både børn og voksne forbi boghandlen Thiemers Magasin på Vesterbro mellem klokken 15 og 17.

Der er dømt agurketid med lidt drikkelse til både voksne og børn samt naturligvis lidt snacks i tråd med bogens prædikat som »Danmarks første vegetariske børnebog«. Bogen er primært henvendt til børn i alderen 4-9 år.

Der vil også være konkurrence og mulighed for at købe bogen, der udgives på Wadskjær Forlag.