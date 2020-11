Der kommer seks sale i den nye biograf i Gallerierne, og det bliver state of the art inden for lyd og billede, lover Thomas Øgard. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny biografboss skal puste liv i Gallerierne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny biografboss skal puste liv i Gallerierne

Thomas Øgard skal stå i spidsen for den nye biograf, der åbner i Gallerierne til næste år

Hillerød - 28. november 2020 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Han var med til at åbne Danmarks første hel-digitaliserede biograf i Næstved, og i flere år stod han i spidsen for biograferne Palads og Imperial i København, der er to af Nordisk Film Biografers flagskibe.

Læs også: Sådan bliver Gallerierne til luksusbiograf

Nu skal han være med til at puste liv i Gallerierne i Hillerød, der har stået mere eller mindre tomt i alt for mange år.

Hans navn er Thomas Øgard. Han er 52 år, bor i Fredensborg med sin hustru og parrets to børn, og så er han netop startet som ny biografdirektør i Nordisk Film Biografer i Hillerød.

Seks sale En af Thomas Øgards første opgaver i Hillerød bliver at flytte biografen fra Nordre Jernbanevej til Gallerierne, hvor Nordisk Film Biografer har lejet sig ind på hele 1. salen.

Her skal der bygges seks spritnye biografsale, og selv om Thomas Øgaard er en særdeles erfaren herre, når det kommer til biografdrift, så lægger han ikke skjul på, at det er med en vis ærefrygt, han går til opgaven med at bygge en ny biograf op fra bunden i Gallerierne.

"Jeg ved jo, hvor meget det betyder for hillerødborgerne, at der kommer liv i Gallerierne igen, og jeg synes da også selv, at det har været forfærdeligt at gå forbi centret og se, at det mere eller mindre har ligget øde og forladt hen i flere år. Jeg er heldigvis helt overbevist om, at vi får en helt unik biograf her i Gallerierne, som folk fra hele Nordsjælland vil tage til, når de har lyst til at se en god film," siger Thomas Øgard til Hillerød Posten.

Håndværkerne er i fuld gang med at forvandle 1. salen i Gallerierne til en topmoderne biograf. Foto: Allan Nørregaard

State of the art Vi har sat den nye biografboss i stævne i Gallerierne. Vi havde egentlig håbet på, at vi kunne få lov til at tage nogle billeder af Thomas Øgard på 1. salen, hvor det hele kommer til at foregå, men vi bliver mødt af store afspærringer. Håndværkere er nemlig i fuld i gang med at forvandle 1. salen fra shoppingcenter til biograf.

"De skal blandt andet løfte taget, og så skal de bygge seks nye biografsale. Det bliver state of the art inden for lyd og billede, og det er faktisk noget, som vores gæster går meget op i. Det er ikke nok med en god film. Lyd og billede skal også være i top, og det bliver det," lover Thomas Øgard.

Slut med stiv nakke Og ifølge Thomas Øgard behøver man ikke at bekymre sig om hverken stiv nakke eller dårlig benplads, når man besøger den nye biograf i Gallerierne. Samtlige biografsale får nemlig luksussæder, de såkaldte recklinerstole, der kan lægges helt ned.

"Man kan selv indstille sit sædes fod- og nakkestøtte til præcis den position, man ønsker - fra siddende til liggende position - via et lille display på stolen," fortæller han.

Den største biografsal får i øvrigt 196 reclinersæder.

Men god komfort, et superskarpt billede og en god film gør det ikke alene. Der skal mere til i dag, mener Thomas Øgard.

"Det koster alligevel nogle penge at gå i biografen, og så er det altså også vigtigt, at gæster, der besøger os, går hjem med et smil på læben. De skal ikke bare have set en god film i en topmoderne biograf, de skal også have fået en super behandling af personalet hele vejen igennem. Det er meget vigtigt for os at give vores gæster en god helhedsoplevelse fra det øjeblik, de træder ind i biografen, til de går igen," understreger Thomas Øgard, der samtidig glæder sig over udsigten til parkeringshuset, der ligger få meter fra Gallerierne.

"Vi får optimale parkeringsforhold i Galleriernes p-hus. Vi har ingen parkeringspladser ved vores nuværende biograf på Nordre Jernbanevej, og det er en kæmpe udfordring for både os og vores gæster, så det bliver jo helt fantastisk, når vores gæster kan parkere lige ved siden af biografen. Og så kommer der i øvrigt fire timers gratis parkering for vores gæster i Galleriernes p-hus," tilføjer han.

Skabe liv Men hvad fik Thomas Øgard til at sige farvel til de store biografer i hovedstaden for at blive direktør i en biograf i Hillerød.

"For det første er det jo tæt på mit hjem i Fredensborg, og det betyder, at jeg nu kun har et kvarters kørsel på arbejde, og for det andet, så synes jeg, at Hillerød er en rigtig dejlig by. Her sker utrolig meget, og det bliver vildt spændende at være med til at åbne en ny biograf her midt i byen. Og så er jeg rigtig glad for, at vi kan være med til at skabe noget liv i Gallerierne igen. Det fortjener det. Det er et flot center," siger han.

Thomas Øgaard kan ikke helt svare på, hvornår Nordisk Film Biografer er klar til at invitere publikum indenfor i biografmørket i Gallerierne, men det bliver i løbet af efteråret 2021, siger han.

Har en føler ude Det er Galleriernes ejere, der har overtaget biografbygningen på Nordre Jernbanevej. Men hvad der skal ske med den, når Nordisk Film Biografer rykker ud til næste år, er endnu ikke helt på plads.

"Vi har en føler inde ved kommunen om, hvad vi kan bruge ejendommen til. Så vi kommer med en officiel henvendelse til kommunen om det omkring ved juletid," siger Tom Høeg, som er en af investorerne bag Gallerierne.

Tom Høeg oplyser, at der er endnu en stor lejer på vej i Gallerierne, og det kommer der snart nyt om.

Thomas Øgard kommer fra et job som biografdirektør i Plads i København. Nu skal han stå i spidsen for den nye biograf i Gallerierne. Foto: Allan Nørregaard

relaterede artikler

Gallerierne gør klar til ombygning 17. januar 2020 kl. 16:36

Gallerierne bygges om til biograf 31. december 2019 kl. 05:06