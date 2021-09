Den store ombygning af Gallerierne er stødt på forhindringer og trækker ud. Foto: Martin Warming

Ny biograf åbner først til foråret

Ombygningen af det tidligere storcenter Gallerierne trækker ud, og ny biograf slår tidligst dørene op til marts

Vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu, før vi kan stille os klar med tallerknerne ved restaurant Flammens buffet - og endnu længere før vi kan sætte os til rette i helt nye biografsæder i Gallerierne.

For selvom indehaverne vurderede, at de kunne slå dørene op her i efteråret, må de sande, at ombygningen af det fejlslagne shoppingcenter trækker ud. De har blandt andet mødt udfordringer med at få byggematerialer hjem, og arbejdet med at hive taget af og sætte et nyt på har vist sig at være mere kompliceret end forventet.

"Du kan beregne dig frem til meget på forhånd, men når du så står med de åbne konstruktioner, kan der ske meget uforudset. Vi har haft nogle udfordringer, og det har været en lidt besværlig byggeopgave - sagt med meget milde ord," siger hovedaktionær Tom Høeg, som ejer Gallerierne sammen med Casper Rømer Rasmussen og Simon Lodberg.

Men datoen for den længe ventede genåbning af Gallerierne i gågaden rykker nærmere, lover han:

"Noget af Gallerierne vil åbne ved årsskiftet - og noget lidt før. Vi har stueetagen færdig 1. december, hvor Outletland og restauranterne Flammen og Ild Pizza kan rykke ind. På 1. sal har vi kontorhotellet, som åbner til januar. Biografen er først færdig til aflevering til marts, og bagefter skal biografen have installeret stole og teknik, og det kan der nok gå fire-fem uger med," siger han.

Aldrig en succes Det 20.000 kvadratmeter store Gallerierne åbnede tilbage i 2006, men blev aldrig en succes. Kunderne udeblev, og snart begyndte butikkerne at lukke på stribe. Ti år efter åbningen var der kun et par butikker tilbage i centret. Centret havde en gæld på mere end 500 millioner kroner og et underskud på 14 millioner kroner om året på driften, da European Retail i 2016 gik i frivillig likvidation. De seneste år har Gallerierne stået som et tomt spøgelsescenter i bybilledet.

Men i 2016 købte Tom Høeg og en investorgruppe altså centret og har siden arbejdet på at skabe nyt liv i Gallerierne og finde frem til det helt rigtige koncept. Undervejs var de blandt andet tæt på at lande en aftale med Magasin om at flytte ind i lokalerne, og også coronakrisen har sat forhindringer op for investorernes planer i centret.

50-60 håndværkere arbejder for tiden på skift i centret, som altså skal huse både biograf, restauranter, to butikker og et kontorhotel med 180 arbejdspladser. I kontorhotellet kan man leje et skrivebord, sig eget kontor eller plads til hele sin virksomhed. Derudover kommer der mødelokaler, lounge, kaffebar og bemandet reception.

To butikker Restaurant Flammens restaurant får cirka 300 spisepladser ved Galleriernes indgang i Slotsgade.

Den ene butik, der åbner i centret, er børnetøjsforretningen Outletland, som tidligere har haft pop up-butik i Gallerierne, men altså nu rykker permanent ind i centret. Den anden butik forventes offentliggjort om kort tid - og ifølge Tom Høeg mangler de kun det sidste papirarbejde, før de kan offentliggøre, hvilken butik det er.

Biografejer glæder sig Også Thomas Øgard, der er biografchef i Nordisk Film Biografer Hillerød, må væbne sig med tålmodighed, inden biografen kan rykke fra de nuværende lokaler på Nrd. Jernbanevej og op i Gallerierne, hvor biografen får seks nye sale.

"Vi ved ikke præcist, hvornår vi er klar til at åbne. Det bliver her i starten af 2022, men hvilken måned det bliver, er ude af vores hænder," siger han.

Ventetiden får dog ikke de store konsekvenser for biografen, siger han:

"Vi har jo heldigvis en velfungerende biograf på det gamle sted - en biograf som folk er rigtig glade for, og som vi har haft i mange år. Men alt andet lige vil vi jo gerne over i de nye lokaler, hvor vi får en bedre lyd, et bedre billede og nye 'recliner'-liggestole. Desuden kommer der bedre parkeringsforhold, så vi glæder os super meget til at komme over i det nye," siger han.

Det er tidligere kommet frem, at man får fire timers gratis parkering i Galleriernes p-hus, når man køber en biografbillet.

Gøre det sidste ordentligt Investorer glæderne sig, til Gallerierne er helt oppe at køre igen:

"Der går lige tre-fire måneder endnu, men vi købte det jo også helt tilbage i 2016, så der er jo gået noget tid - og vi vil hellere gøre det sidste helt ordentligt, så alt fungerer, end at forcere det igennem nu," siger Tom Høeg, som mener, at det nye center vil bidrage positivt til Hillerød som by:

"Det bliver godt for bymidten, når vi åbner, hvor der bliver et godt samspil med bymidtens øvrige butikker. Både kontorhotel, biograf og restauranter vil tiltrække flere folk til byen," siger han.

