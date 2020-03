Se billedserie Hillerøds badesø kan indvies til juni. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny badesø er klar til badesæsonen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny badesø er klar til badesæsonen

Nu bliver drømmen om en badesø i Hillerød til virkelighed.

Hillerød - 17. marts 2020 kl. 09:06 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til sommer behøver man ikke starte bilen og køre nordpå, hvis man bor i Hillerød og vil ud og bade. I løbet af juni er Teglgårdssøen nemlig klar til at blive indviet som Hillerøds badesø.

En af dem, der glæder sig til, at badesøen bliver til virkelighed, er Tue Tortzen (Ø), som har arbejdet for netop det i en årrække.

- Jeg er sikker på, det bliver en succes. Vi har jo ikke svært ved at komme til stranden, men det er alligevel noget af en tur, og man skal afsætte en hel dag. Nu kan man gå op til Teglgårdssøen og være en der en time eller to, og så gå hjem igen, siger Tue Tortzen.

Han fortæller, at det er ved at være otte år siden, at han aftalte med den daværende rektor på Frederiksborg Gymnasium, Peter Kuhlman, at kommunen gerne måtte lave en badesø ved Teglgårdssøen. Badeområdet, og den lille badestrand kommer nemlig til at ligge i gymnasiets baghave.

Her ligger et lille stykke kommunal ejendom, hvor der i forvejen er et åbent areal ned til søen og et mindre græsareal mellem stien og søen. Her bliver i løbet af de næste par måneder etableret en sandstrand og badezone med sandbund og en stor badebro, der kommer til at rage et godt stykke ud i søen.

Der bliver fjernet rørskov og åkander, nogle træer fældes og der plantes græs for at få et pænt stort åbent græsareal.

I badesæsonen bliver der sat en flytbar toiletvogn op i nærheden af badezonen, og der stilles også infoskilte op, blandt andet om badevandsforhold, som også kommer til at blive fulgt, så der blandt andet bliver holdt øje med, om der pludselig opstår algevækst i søen.

Ude i søen bliver der fjernet flasker, cykler og andet skrald, så det bliver relativt sikkert at bade i søen.

Badesøen forventes at kunne indvies omkring 1. juni.

Ligesom i Sverige Politikerne i Natur, miljø og klimaudvalget har netop godkendt etableringen af badesøen, som kommer til at koste 200.000 kroner. Udvalgsformand Louise Colding Sørensen (S) fortæller at man kan forvente sig en badesø, som man måske kender dem fra Sverige, og altså ikke en klar sø, som eksempelvis Furesøen.

- Det er jo en sø, man bader i, det kan man ikke lave om på. Men der bliver et stykke med sandstrand ud, og det bliver meget egnet til børn, der kan komme ud og soppe, siger hun.

Søen er cirka 1,60 meter dyb de fleste steder, men det er ikke forventningen, at badegæsterne vil svømme rundt i hele søen.

- Jeg tror, der er rigtig mange der bliver glade for søen. Det er en sjov idé, og jeg synes, jeg hører mange borgere, der giver udtryk for, at det bliver fedt at kunne bade midt i Hillerød. Får vi en varm sommer igen, tror jeg, det vil bliver brugt, siger Louise Colding Sørensen.

Tue Tortzen forventer, at badesøen varme fredag eftermiddage bliver indtaget af gymnasieeleverne, og at badesøen ellers bliver det nye mødested i Hillerød.

- Da jeg var dreng, tog man i friluftsbadet, der lå ved Byskolen, når det var godt vejr. Det var stedet, hvor byens ungdom og børn samledes. Der kan nok ikke være ligeså mange ved badesøen, men jeg tror behovet vil være der, siger han.