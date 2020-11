Der skal lægges ny asfalt på Slotsvænget i forbindelse med et større gravearbejde. Men Ole Kristiansen, der bor på vejen, er ikke begejstret for den type asfalt, kommunen har valgt. Han frygter, at harn vil få vand i kælderen eller sætningsskader på sit hus. Foto: Martin Warming

Ny asfalt: Ole frygter vand i kælderen

Der skal lægges ny asfalt på Slotsvænget, men Ole Kristiansen, der bor på vejen, er ikke tryg ved den type asfalt, som kommunen planlægge at bruge. Han frygter at få vand i kælderen eller sætningsskader på sit hus

Hillerød - 12. november 2020 kl. 17:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerød Forsyning skal snart i gang med at skifte blandt andet kloak- og vandledningerne på Slotsvænget, der er en kommunal vej.

Både kloak- og vandledningerne er nemlig af ældre dato og trænger til at blive skiftet. I den forbindelse skal det meste af vejen graves op, og den nye asfalt, der bliver lagt, når arbejdet engang er færdigt, bliver formentlig såkaldt nedsivningsasfalt.

Men det er Ole Kristiansen, der bor på Slotsvænget, absolut ikke tryg ved.

Nedsivningsasfalt er en helt speciel slags asfalt, hvor det regnvand, der falder på vejen, stille og roligt siver ned igennem asfalten og videre ned i et underliggende lag grus for til sidst at ende i grundvandet. Fordelen er blandt andet, at regnvandet ikke belaster kloaksystemet, men Ole Kristiansen frygter til gengæld, at noget af det regnvand, der siver ned gennem jorden, ender i hans egen eller naboernes kældre.

"Det er fornuftigt nok, at regnvand ikke skal ned i kloakkerne, men her, hvor vi bor, er der kældre i husene, som der er i mange ældre huse og kvarterer i Hillerød. Huse med kældre og nedsivende vand er ikke en god kombination," siger Ole Kristiansen.

Sætningsskader Udover frygten for vand i kælderen, er Ole Kristiansen også bange for, at grundvandet begynder at stige, når regnvandet fra vejen siver ned i det.

"Så kan man jo frygte, at der kommer sætningsskader på husene, når grundvandet begynder at presse sig på," siger han.

Nedsivningsasfalt er forholdsvis nyt, og der er derfor ikke så mange erfaringer at trække på. Men i en rapport, som Cowi har udarbejdet for Vejdirektoratet, står der blandt andet:

"Der findes kun begrænset og ringe dokumenteret erfaring med permeable belægninger (nedsivningsasfalt, red.) i Danmark. Permeable belægninger og nedsivning kan ikke anvendes nær vandfølsomme strukturer (f.eks. kældre), og tillades sjældent i OSD-områder (områder med særlige drikkevandsinteresser). Ønskes permeable belægning alligevel anvendt på sådanne lokaliteter, kan myndigheden stille krav om en tæt membran".

Rapporten anbefaler altså, at man ikke bruger nedsivningsasfalt på veje, der ligger tæt på huse med kældre. På Slotsvænget ligger en del af husene - og dermed også kældrene - ganske få meter fra vejen, og Ole Kristiansen er bange for, at noget af det regnvand, der efter planen skal sive langsomt ned gennem jorden, vil ende i nogle af kældrene.

Kortere levetid Levetiden for slidlaget på nedsivningsasfalt er kun omkring halvdelen af traditionelle asfaltmaterialer, står der i rapporten fra Cowi. Og det er også et problem, mener Ole Kristiansen.

"Slotsvænget er i dag en kommunal vej, og det er dermed Hillerød Kommune, der skal betale for den nye asfalt. Men man kan jo frygte, at vejen på et tidspunkt får status af privat vej, og så vil det være os beboere, der bor på vejen, der skal betale, næste gang der skal lægges asfalt. Set i det lys kan jeg da også godt ærgre mig over, at man vælger en asfalt, der kun holder halv så lang tid som almindeligt asfalt," siger Ole Kristiansen.

En af fordelene ved nedsivningsasfalt er, at asfaltbelægning og det underliggende gruslag selv dræner og renser regnvandet. Og man undgår samtidig at overbelaste kloaksystemet med regnvand.

"Jeg har absolut ikke noget imod, at vi gør noget for miljøet, men det skal bare gøres på den rigtige måde," siger Ole Kristiansen.

Ingen grund til bekymring Ivan Sønderholm Christensen, der er Sektionsleder i Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune, mener dog ikke, at Ole Kristiansen behøver at bekymre sig om vand i kælderen.

"Cowis rapport fra 2015 er af generel karakter og nævner både mulige fordele og ulemper. Kommunens og Hillerød Forsynings planer for Slotsvænget baserer sig på konkrete undersøgelser og test, der viser, at jordbundsforholdene er velegnede til nedsivning. Udover at forholdene er velegnede til nedsivning af regnvand, vil vi sikre, at kældre ikke bliver påvirket af nedsivende vand ved at bygge tilstrækkeligt store faskiner og dels ved at overholde afstandskravet på fem meter fra bygninger med kælder og bygninger med beboelse. Afstandskravet til skel og udhuse og skure mv. bliver to meter," skriver Ivan Sønderholm Christensen i en mail til Hillerød Posten.

"Så med de velegnede forhold til nedsivning og med de afstandskrav, der stilles, vil anlæggene ikke medføre en ændret tilstand af fugt i kældrene i området," skriver Ivan Sønderholm Christensen.

Heller ikke Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, mener, at der er grund til bekymring.

"Vi lytter til de anbefalinger, vi har fået fra eksperter i nedsivning, og de siger, at vi kan bruge nedsivningsasfalt i området uden problemer," siger han.

"Hvis der kommer nye oplysninger frem, der gør, at vi skal kigge på det igen, så gør vi selvfølgelig det, men det er der ikke noget, der tyder på indtil videre," tilføjer udvalgsformanden.

