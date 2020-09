Det er her på Solrødgård, man får kontorplads, hvis man får jobbet som ny kommunikationskonsulent i Hillerød Forsyning. Foto: Allan Nørregaard

Ny ansat skal forbedre forsyningens image

Hillerød - 02. september 2020 kl. 13:54 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig meldte bestyrelsen i Hillerød Forsyning ud, at den udskældte firmabilordning sløjfes, at topledelsen slankes, og at der skal større fokus på åben kommunikation i selskabet. Og nu søger forsyningsselskabet altså en kommunikationskonsulent, der kan løse den opgave.

Læs også: Fyret direktør beholder løn og firmabil i et år

»Vi har i en periode mødt kritik af vores virksomhed og ønsker gennem åben og ærlig kommunikation at forbedre vores image,« skriver Hillerød Forsyning i jobopslaget, hvor det også fremgår, at kommunikationskonsulent skal bistå både den administrerende direktør og løse kommunikative opgaver for selskabets bestyrelse.

Som de vigtigste opgaver for en kommende medarbejder skriver Hillerød Forsyning, at kommunikationskonsulenten skal bidrage til at forbedre selskabets image, producere indhold til sociale medier og hjemmeside, lave gode og fængende historier og producere skriftligt kommunikationsmateriale.

Til gengæld tilbyder Hillerød Forsyning »et spændende job med mening i en organisation, der løser samfundsmæssigt vigtige opgaver« og god udsigt fra kontoret i Klima- og Miljøcentret på Solrødgård:

»Hvor der både fra din arbejdsplads og fra kantinen (med den gode kantineordning og frugtordning« er udsigt til skønne grønne arealer«, lyder det.

Hillerød Forsyning lokker desuden med en aktiv personaleforening, gode kolleger, massageordning og sundhedsforsikring, og at der er plads til latter og en uhøjtidelig omgangstone.

