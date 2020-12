Ny årbog bringer nyt om Hillerøds historie

I artiklen 'En kronhjort i søen' kommer læseren til barokhaven ved Frederiksborg Slot. Midt i haveanlægget stod der oprindelig et prægtigt hjortespringvand. Springvandet var udført af den franskfødte billedhugger Abraham-César Lamoureux, som tjente under Christian 5. Artiklen opruller hjortespringvandets historie og dets mulige udformning, for det hersker der tvivl om. Hjortespringvandet havde sammenhæng med kongens parforcejagtlandskab.