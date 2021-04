Ny Rema 1000 vil gå hårdt ud over andre butikker

Konsekvenserne ved en dagligvarebutik i Store Lyngby er altså store for især SuperBrugsen og Netto i Skævinge, vurderer ICP. Centret vurderer, at Netto og Superbrugsen vil miste en samlet omsætning svarende til 18 millioner kroner inklusiv moms i 2025, hvor Rema 1000 forventes at gave det første fulde driftsår i Store Lyngby.

"Det skal dog her bemærkes, at der frem mod 2025 etableres 355 nye boliger i Skævinge. Dette betyder, at nedgangen i omsætningen i de to butikker i 2025 reelt set vil være 3 % i forhold til omsætningen i 2019," vurderer ICP, som også vurderer, at etableringen af en dagligvarebutik vil betyde "en markant serviceforbedring og et bedre byliv for især St. Lyngby, men også for Meløse, der også får styrket sin forsyning markant".