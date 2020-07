Se billedserie Hans Peter Bech fodrer bofællesskabets nye geder sammen med Tobias Flø på fire og et halvt. I Leerbjerg Lod opstår venskaber nemt på tværs af alder. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ny Hammersholt deler ud af idyllen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny Hammersholt deler ud af idyllen

Avisens sommerturné er nået til Ny Hammersholt. Her er bofællesskaber, blomster, bakker og idyl nok til at dele.

Hillerød - 25. juli 2020 kl. 12:26 Af Janne Mulvad og Joachim Christensen Foto: Allan Nørregaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På vejen mellem Allerød og Hillerød, med Store Dyrehave i baghaven, udgør nogle hundrede villaer, parcelhuse og rækkehuse landsbyen Ny Hammersholt. Her er et pizzeria, men det er så også det, når det gælder steder, man mødes, udover i den indbydende natur. Det lokaele sammenholdet er vævet gennem børne i de samme institutioner og og trods sin forholdsvis klejne størrelse, kan Ny Hammersholt også prale af hele to bofællesskaber.

Her er Sættedammen, der betegner sig som verdens første af slagsen, og her er Leerbjerg Lod. Med en smuk beliggenhed på en af byens mange små bakketoppe med kig henover geder, golfbane og sø til Hillerød Kraftvarmeværk ikke langt fra en kommende S-togstation i Favrholm. Lidt længere væk fra blander en rytmisk dunken fra hospitalsbyggeriet sig med med vellyden fra bofællesskabets nyeste dyr, der bæh'er med udsigt til at blive forkælet med et par kviste fra et af havens kirsebærtræer.

De fuldender Leerbjerg Lods egen version af Afrikas 'big five'. Høns, bier, katte, undulater og nu geder, som de nærliggende daginstitutioner ofte lægger vejen forbi for at se, forklarer Sue Bech.

Hun er klædt i en lilla t-shirt, lilla cardigan og et matchende par sko, mens hendes mand Hans Peter Bech, der blot bliver kaldt Buller, er iført sko og t-shirt i limegrøn.

Parret har igennem 40 år sat farve på bofællesskabet, som de var med til at etablere. Sammen med fire andre københavnske familier placerede de i 1977 en passer på et landkort og skrev til alle kommuner indenfor en radius af 45 minutter fra hovedstaden for at finde en egnet byggegrund. Hillerød svarede tilbage, og to år senere var det hele på plads. 30 røde rækkehuse skød op, og de skulle finde familier, der ville bo i dem.

- Dengang annoncerede man efter familier til bofællesskaber i Information, så det gjorde vi også, forklarer Hans Peter Bech, der også var med til at sende breve med skitser og billeder af grunden til en familie, der opholdt sig i Afrika og købte sig ind ubeset.

Ti familier har boet der lige siden dengang.

Vasker hinandens tøj Centralt mellem de blomstrende haver og græssende dyr ligger det 600 kvadratmeter store fælleshus, der rummer alt fra et værksted og fire græsslåmaskiner til fællesspisning på hverdagsaftener.

Dertil kommer også vaskeriet, der er med til at synliggøre tankegangen i bofællesskabet. For man vasker da hinandens tøj.

Her gælder det ikke om at komme først eller booke sig ind, man hjælpes ad og stiller blot sin kurv, hvis maskinerne er fyldte.

- Jeg havde frygtet, det var en masse med facebookgrupper og alt muligt på en skærm, men sådan er det ikke. Man vasker bare tøjet forrest i køen. Det er så lavpraktisk, at jeg ikke havde troet, det kunne fungere, siger Lea Flø, der er en af de nyest tilkomne beboere.

Selvom hun kan savne storbyen og stenbroernes kiosker på hvert gadehjørne, gør hun god brug af naboerne, når hun igen har glemt at løbe mælk til kaffen eller har brug for en beroligende snak midt i småbørnsræset.

- Her banker man bare på. Jeg startede med at være på barsel, da vi flyttede ind, og jeg fik lynhurtigt en masse nye venner i alle aldre. Det er ellers ti år siden, jeg sidst fik nye venner, siger hun.

Skal man så finde sin indre hippie frem og stemme rødt for at kunne bo i Leerbjerg Lod? Nej, mener Hans Peter Bech. Han fremhæver, at alt er baseret på frivillighed. Et eneste krav er at hjælpe med rengøring af fælleshuset, men det kan man betale sig fra, og man bestemmer selv, hvor ofte man spiser med de andre, ligesom det er en mulighed at have egen vaskemaskine. Og så er Hans Peter Bech selv tidligere formand for Venstre i Hillerød.

- Du er vores garanti for, at vi kan kalde os et tværpolitisk bofællesskab, griner Nis Hjortskov.

Han flyttede til for 11 år siden og boede tidligere lige rundt om hjørnet på Slettebjerget. Men rækkehusenes små veje, hvor børnene også hurtigt fandt legekammerater, kan alligevel ikke helt måle sig med bofællesskabet, mener han.

- Der mødtes man om sommeren, når det er godt vejr, men der er meget mere fællesskab her. Man støder hele tiden på hinanden, og man kan sjældent gennemføre en kort tur i vaskeriet uden at stoppe og snakke med nogen.

Deler Bakkegården I den anden ende af Ny Hammersholt ligger Bakkegården. En idyllisk landejendom med hvidkalkede, stråtrækte længer og en flot patriciervilla som hovedhus. Bakkegården er forbundet med resten af byen via en markvej, der bugter sig gennem istidslandskabet. Her bor Mary Søgaard, hvis familie har ejet Bakkegården i 50 år.

Men Bakkegården er ikke kun for de heldige ejere. Via airb'n'b kan man booke ferielejligheden i en af de gamle længer, her er hestepensionat med 18 heste, og da redaktionen er forbi, er en flok vuggestuebørn fra Allerød på gårdbesøg på den smukke ejendom.

På en lang række går børnene på de små ben gennem gårdspladsen.

- Jeg vil gerne have, at der noget liv. Og dele glæden i at have det her, siger Mary Søgaard, som selv har boet på Bakkegården siden 2000.

- Det er faktisk meget centralt i Ny Hammersholt. Jeg har haft tre børn i daginstitutionen, og det er jo lige ned ad markvejen, siger hun.

Børnene gik på Hillerød Lilleskole, og legekammeraterne boede i Slettebjerget og på Leerbjerg Lod. Nu hvor de næsten er voksne, er der plads til andre på Bakkegården, og planen er da også at leje ferieboligen ud mere permanent.

Bakkegården har også fundet plads til et lokalt motionskoncept, »Sundhedssporet« som fysioterapeut Connie Steenberg fra Hammersholt har søsat. Hun og Mary Søgaard kender hinanden via deres børn, og Connie Stenberg har fået lov at indrette et lokale på gården til mødested for sine kursister. Hun vil nemlig have borgere i Ny Hammersholt med ud og dyrke motion i Store Dyrehave.

Naturen inspirerer Fra mødestedet på Bakkegården skal holdet gå gennem en smuk allé, forbi de brune heste på foldene, forbi æbletræer og bærbuske, og videre ud i skoven, hvor træstubbe og grene skal være træningsredskaber, skovbunden gulvet, og trækronerne loftet.

- Når man har været på arbejde i otte timer, kan man ikke holde ud at være mere indenfor. Så skal man ud og have noget lys og luft og højt til himlen, og kunne være præcis, som man er. Naturen er ligeglad med, om du er tyk eller tynd. Og det er inspirerende sjovt og legende, at være i skoven, siger Connie Steenberg, som da hun kontaktede redaktionen for at foreslå, at avisen skrev om Sundhedssporet, insisterede på, at vi skulle komme ud og se landskabet ved Bakkegården.

- Det her er jo natur. Det er urørt landskab, fra da isen brød igennem, siger hun begrejstret.

Og det er ikke helt ligegyldigt, det med naturen. For Connie Steenberg er naturen blevet vejen væk fra et arbejde, der gav hende stress, og endte med, at hun blev sygemeldt fra sit arbejde som fysioterapeut på et plejecenter i Hillerød Kommune.

- Jeg kalder det ikke stress. Jeg kalder det arbejdsrelateret belastning. Jeg følte mig ikke syg, men fagligt udsultet. Jeg følte. jeg var ansat til at udføre et job på grund af min faglighed, men jeg kunne ikke komme til at bruge min faglighed, fortæller hun.

Da hun blev ansat to år tidligere, troede hun, at det var hendes drømmejob, og i lang tid blev Connie Steenberg ved med at håbe, at det blev bedre. Men det gjorde det bare ikke.

- Jeg blev simpelthen syg af det til sidst. Jeg kunne cykle gennem skoven på arbejde, og bare begynde at græde på halvvejen. Min krop var i alarmberedskab. Jo mere, jeg nærmede mig arbejdet, jo mere havde jeg lyst til at vende om, siger hun, som til sidst, efter 20 år i kommunen, blev fyret på grund af sygdom.

Den dag hun blev fyret, fik hun det bedre. Nu bruger hun naturen til at holde sig rask.

- Naturen vækker det naturlige i os mennesker. Vi er jo også natur. Mange af os længes efter at forbinde os til naturen. Når vi ser et urlandskab som dette, bliver vi rolige og forbinder os. Vi får energi på en utrolig lækker måde, og det er fordi vi forstår det intuitivt. Vi ved, hvad vi skal her, siger hun.

Og nu skal naturen give hende et nyt indtægtsgrundlag. 3. august klokken 6 begynder det første hold, der skal træne to gange om ugen.

- Jeg bliver altid kreativ og fuld af energi af at være i skoven. Og det kan jeg ikke holde for mig selv. Jeg vil gerne dele det med andre, siger den 56-årige fysioterapeut og fortsætter:

- Jeg har mange gode arbejdsår i mig endnu. Men det skal være et godt arbejde. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at leve af det her. Hvis ikke, må jeg finde på noget andet, siger hun.