Ny Facebook-gruppe: Politikere står sammen mod skældsord og hadbeskeder

Samtlige partier i byrådet står bag en ny Facebook-gruppe, hvor der vil være fokus på den gode tone og den konstruktive debat

Hillerød - 06. maj 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Tonen på de sociale medier er ofte hård og beskidt, men nu slår lokalpolitikerne i Hillerød et slag for den gode tone. Samtlige partier, der er repræsenteret i byrådet, står nemlig bag en ny Facebook-gruppe, der blev lanceret forleden.

Formålet med den nye Facebook-gruppe, der har fået navnet 'Demokrati i Hillerød', er at drøfte lokale emner i en god og konstruktiv tone.

Kommunalvalg på vej Facebook-gruppen er for alle, der på en eller anden måde har en relation til Hillerød - uanset om man er borger eller driver en virksomhed eller forening i Hillerød. Det er Venstres byrådsmedlem Thomas Elong, der har taget initiativ til den nye Facebook-gruppe. Han er i forvejen administrator af Facebook-gruppen 'Hillerød skal være en hyggelig by', og det er ikke tilfældigt, at den nye Facebook-gruppe ser dagens lys netop nu, fortæller han.

"Vi nærmer os et kommunalvalg, og her stiger antallet af debatter altid. Med mine erfaringer som administrator for 'Hillerød skal være en hyggelig by' kom jeg på ideen om at skabe en platform for den sunde debat om alt fra unge, til erhverv, til kultur og til vores ældre. Jeg er glad for, at alle partier i byrådet bakker op om ideen, og jeg ser frem til sunde debatter om emner fra hele vores store kommune," siger Thomas Elong.

I Facebook-gruppens administrationsgruppe sidder en repræsentant fra hvert parti i byrådet. Medlemmerne af gruppen skal sammen vurdere de kommentarer, der bliver skrevet i Facebook-gruppen - og slette en kommentar eller udelukke en bruger, hvis retningslinjerne for den gode og konstruktive debat ikke bliver overholdt.

Gå efter bolden Det konservative byrådsmedlem Nikolaj Frederiksen tror dog ikke, at det bliver et problem for medlemmerne af gruppen at blive enige om, hvornår en debat er ved at løbe af sporet, og hvornår et medlem af gruppen har overtrådt reglerne.

"Jeg tror, vi er ret enige om, hvor grænsen går. Man skal gå efter bolden og ikke manden. Det er politik, der skal drøftes og debatteres, og så vil vi prøve at holde alle personangreb udenfor," siger Nikolaj Frederiksen.

Selvom debatten i den nye Facebook-gruppe skal foregå i en pæn tone, så kan der godt være højt til loftet alligevel, mener Jørgen Suhr fra Radikale Venstre.

"Jeg har det fint med, at vi er uenige, og at der bliver gået til stålet med argumenter, men det skal bare ikke blive for personligt. Vi kan godt være rygende uenige, men når man bliver personlig og udtaler sig om, hvordan folk er eller ser ud, så holder man ikke fokus på det, det handler om, og der går min grænse. Meget af det, der bliver skrevet på de sociale medier, er jo ikke ulovligt, det er bare smadderærgerligt og ødelægger det, der ellers kunne være en god debat," siger Jørgen Suhr.

Vil ikke styre debatten Formålet med den nye Facebook-gruppe er ikke at styre debatten i den retning, som politikerne ønsker den, understreger det socialdemokratiske byrådsmedlem Thomas Brücker, der er med i administrationsgruppen.

"Det handler ikke om, at vi vil styre, hvad der skal debatteres, men om at vi vil styre tonen, så den ikke bliver for hård. På den måde tror jeg også, at flere får lyst til at deltage aktivt i debatten. Mange kan have en tendens til at trække sig fra debatten, når tonen bliver for hård, fordi man ikke orker flere spydige bemærkninger, og det er ærgerligt," siger Thomas Brücker.

En af dem, der bruger Facebook meget i sit politiske arbejde, er Lars Ole Skovgaard Larsen fra Dansk Folkeparti.

"Jeg kan af natur ikke lade være med at blande mig, og jeg deltager meget i debatten på Facebook. Jeg synes, det giver en god og direkte kontakt mellem os byrådspolitikere og borgerne. Alle skal have lov til at komme med deres meninger og holdninger på vores nye Facebook-side - så længe det foregår i en god og pæn tone," siger han.

Politikerne står sammen Morten Bille, der er spidskandidat for Nye Borgerlige i Hillerød, håber også, at den nye Facebook-gruppe kan få flere til at deltage i debatten.

"Folk opfører sig generelt pænt på de sociale medier, men der er en lille gruppe, der ret hurtigt bliver meget hårde i tonen, og jeg ved, at der er flere politikere, der ikke vil deltage i debatten på de sociale medier, fordi den her lille gruppe hurtigt stjæler hele sendefladen og fylder alt for meget. Nu står vi sammen om at holde den gode tone, og så tror jeg også, at der er flere, der får lyst til at deltage i debatten," siger Morten Bille.

Den nye Facebook-gruppes administrationsgruppe består af Thomas Brücker (S), Peter Langer (SF), Nikolaj Frederiksen (K), Tue Tortzen (Ø), Jørgen Suhr (R), Morten Bille (NB), Lars Ole Skovgaard (DF) og Thomas Elong (V).

