Nu vil kommunen høre borgernes mening om parkeringsforsøg

"Baggrunden for forsøgsordningen er et politisk ønske om at få erfaring med parkeringszoner, sådan at beboere vil få nemmere ved at finde en ledig parkeringsplads, mens andre til byen - som eksempelvis besøgende, turister og ansatte - må finde et andet sted at parkere," skriver kommunen i en pressemeddelelse.