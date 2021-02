Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nu stiger priserne: Flere voksne i dagtilbud koster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu stiger priserne: Flere voksne i dagtilbud koster

Bedre normeringer, men også højere priser på vej ud i børnehaver og vuggestuer.

Hillerød - 08. februar 2021 kl. 13:55 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Forældrene skal til lommerne, når der i løbet af sommeren rykker mere personale ind i børnehaver og vuggestuer i Hillerød Kommune. 900.000 kroner ekstra om året, kommer det til at koste forældrene at normeringerne får et hak opad. For et barn i vuggestue hæves taksten med 912 kroner om året, mens det for et barn i børnehave kommer til at koste 492 kroner mere om året.

Taksen for et vuggestuebarn kommer op på 3.108 kroner om måneden og 1.760 kroner om måneden for et børnehavebarn, og de nye takster træder i kraft 1. juni 2021.

Pengene fra forældrene kommer oven i 6,8 millioner kroner fra staten, som Hillerød Kommune får i 2021 som en del af aftalen om, at der frem til 2024 skal indfases minimumnormeringer i alle dagtilbud i Danmark.

I første omgang vil det måske svare til en halv voksen mere pr. daginstitution, vurderer Peter Frederiksen (V), formand for børne, familie og ungeudvalget i Hillerød Kommune. Frem til 2024 vil der kommer flere medarbejdere i daginstitutionerne år efter år.

- Det bliver et permanent løft, siger Peter Frederiksen, som synes, at der en god aftale.

Minimumsnormeringer Regeringen, R, SF, EL og AL har indgået en aftale om minimumsnormeringer i dagtilbuddene fra 2024.

I den kommende lov vil det blive et krav, at der som et gennemsnit må være max. tre børn i alderen nul-to år pr. medarbejder og max. seks børn pr. medarbejder for gruppen over tre år.

I 2020 blev der udmøntet 500 mio. kr. af tildelingspuljen. I år er puljen hævet til 800 mio. kr. der stiger til 1.600 mio. kr. i 2024. - Jeg synes, det er udemærket, at der er satset på det. Det er et vigtigt område at sikre en tilstrækkelig normering, siger han og tilføjer, at Hillerød i en længere periode har været i gang med at få normeringerne op i dagtilbuddene.

- Det der sker nu, er ikke en revolution, men det er et skridt på vejen oven i det, vi selv har gjort. Det er længe siden, der er sparet på normeringerne og i denne byrådsperiode er det gået fremad hvert år, siger han.

Uddannede pædagoger Hos BUPL i Hillerød bliver der holdt øje med, hvem de nye voksne i dagtilbuddene er - her ser man nemlig helst, at det er uddannede pædagoger, der kommer ind og forbedrer normeringerne. I Hillerød er det politisk vedtaget, at der skal være 60 procent uddannede pædagoger i daginstitutionerne.

- Kommunen skal være opmærksomme på, at for hver gang, de ansætter en ikke-uddannet, kommer procentdelen af pædagoger ned. Vi kommer til at holde skarpt øje med, om de 60 procent stadig er der, siger Christa Thestrup, som er forhandlingsleder i BUPL Nordsjælland, hvor man godt kunne tænke sig, at der kom endnu flere pædagoger ind på stuerne.

- Vi ønsker os minimumsnormeringer og 80 procent uddannede pædagoger. For os og børnene betyder det noget, om der ligger viden bag, siger hun.

De nye takster blev vedtaget på et møde i børne, familie og ungeudvalget i denne uge, og skal godkendes af økonomiudvalg og byråd. Mette Thiesen (NB) stemte imod.