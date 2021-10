Hillerød Forsyning er ved at beregne fjernvarmepriserne for 2022 - og de kommer til at stige væsentligt, oplyser forsyningsselskabet. Arkivfoto: Adobe Stock Foto: dennisjacobsen - stock.adobe.com

Nu stiger prisen på fjernvarmen væsentligt - også i Hillerød

Globale prisstigninger slår igennem i Hillerød, nu hvor Hillerød Forsyning er ved at beregne fjernvarmeprisen for næste år

Hillerød - 13. oktober 2021

Vi må fremover punge flere penge ud for at betale for fjernvarmen i Hillerød.

Det skyldes, at store, globale prisstigninger på naturgas nu også slår igennem i Hillerød, skriver Hillerød Forsyning i en pressemeddelelse.

"Prisen på naturgas er steget markant gennem det seneste år, og specielt de seneste par uger har gasprisen taget nogle voldsomme spring, som nu får konsekvenser for fjernvarmeprisen i Hillerød," skriver forsyningsselskabet.

Steget markant På denne tid af året arbejder varmeselskaberne i Hillerød Forsyning vanen tro på at beregne næste års fjernvarmepris - og det ligger allerede nu fast, at fjernvarmeprisen kommer til at stige i 2022, skriver Hillerød Forsyning, som dog endnu ikke kan sige med hvor meget:

"I de første ni måneder er gasprisen steget markant, og bemærkelsesværdige udsving i priserne i den seneste måneds tid gør, at det endnu er for tidligt at sige, hvor stor prisstigningen bliver," skriver de.

"På tre dage i sidste uge steg gasprisen først med næsten 30 procent fra den ene dag til den anden - for så at falde med 18 procent igen på tredjedagen. Alene af den årsag er det på nuværende tidspunkt for tidligt endegyldigt at sige noget om, hvor stor prisstigningen ender med at blive," udtaler Anders B. Møller-Hansen, COO Energi i Hillerød Forsyning, i pressemeddelelsen.

"Væsentlig prisstigning" Alene det faktum, at prisen er steget støt hen over det seneste år, betyder dog, at der vil være tale om en væsentlig prisstigning, skriver Hillerød Forsyning.

Hillerød Varme A/S vil dog i de kommende uger arbejde på at sikre, at prisstigningen bliver så lille som muligt. Den endelige forbrugerpris, der forventes at gælde for 2022, vil forventelig blive meldt ud omkring 1. november i år.

"Vi taler sandsynligvis om en midlertidig prisstigning, som bl.a. skyldes stor efterspørgsel fra Kina på flydende naturgas og forsinkelser med at få taget en ny gasledning fra Rusland i brug. Men der er ingen, der ved hvor lang tid, der går, før prisen igen finder tilbage til et mere normalt niveau," udtaler Anders B. Møller-Hansen i pressemeddelelsen.

Varmeselskaberne drives efter "hvile i sig selv"-princippet, og udgifter og indtægter skal derfor balancere år for år. Det betyder, at Hillerød Varme A/S er nødsaget til at hæve prisen, selvom man forventer, at priserne på sigt vil stabilisere sig på et lavere niveau end nu.

Billigere end fyr Selvom prisstigningen på fjernvarme i Hillerød forventes at blive væsentlig, vil det dog fortsat være billigere for fjernvarmekunder end for kunder med olie- eller naturgasfyr, skriver forsyningen. Det skyldes, at cirka to tredjedele af fjernvarmeproduktionen i Hillerød allerede er blevet omstillet til mere bæredygtige løsninger i form af overskudsvarme, biomasse og solenergi.

