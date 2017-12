Udgifterne til det politiske arbejde i Hillerød stiger, blandt andet fordi der indføres vederlag til 2. viceborgmesterposten og til formænd og medlemmer af de midlertidige §17, stk 4-udvalg. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Nu stiger byrådet i pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu stiger byrådet i pris

Hillerød - 15. december 2017 kl. 06:44 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kommer til at koste kommunale kroner, at Hillerød snart får et bredt konstitueret byråd. Det står klart efter det konstituerende møde, hvor det kommende byråd vedtog nye retningslinjer for vederlag til byrådsmedlemmerne, og det betyder et dyrere byråd.

Helt præcist, hvor mange penge det drejer sig om, har forvaltningen endnu ikke regnet ud, men alene det ekstra stående udvalg i det nye byråd i forhold til det gamle, gør regningen dyrere.

Derudover vil der i det nye byråd også være vederlag til medlemmer af de midlertidige §17, stk 4. udvalg, som det nye byråd får to af, nemlig det nye udvalg om borgerinddragelse og det såkaldte bandeudvalg, som fortsætter i 2018. I det nuværende byråd er der intet vederlag til medlemmer af bandeudvalget, men fremover bliver der penge til både formand og medlemmer i de midlertidige udvalg.

Derudover kan den nuvalgte 2. viceborgmester Peter Lennø (DF) se frem til cirka 50.000 kroner for at tage tjansen som 2. viceborgmester. Den opgave har hidtil været ulønnet, mens 1. viceborgmesteren hele tiden har fået et beløb, der svarer til 10 procent af borgmesterlønnen.

Men det er på sin plads at bruge flere penge på politikere, mener den kommende borgmester, Kirsten Jensen (S), som selv kan se frem til en løn på 1.003.793 kroner om året for at være Hillerøds borgmester.

- Hillerød Byrød har holdt sig langt under den ramme, der er afsat til at betale for det politiske arbejde. Der har vi altid holdt os meget tilbage og mere tilbage end andre kommuner. Så derfor er vi måske ved at nærme os et niveau, som ligner de andre kommuner, fordi vi opretter flere udvalg, siger hun.

Ifølge Kirsten Jensen er rammen på 305 procent af borgmesterlønnen - det vil sige cirka tre millioner kroner om året. Og der er altså luft i det budget til at udvide det politiske arbejde.

- Der bliver efterspurgt mere politisk arbejde og byrådsmedlemmerne skal være mere tilgængelige. De 27, der er valgt til byrådet kommer til at lave rigtigt meget. Nogen skal gå til deres arbejdsgiver og bede om at gå ned i tid, eller få tilrettelagt deres arbejde, så det tager hensyn til byrådet. Så derfor har man denne kompensation til byrådsmedlemmer, siger Kirsten Jensen.