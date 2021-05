Nu starter sæsonen: Den Lille Færge lægger fra kaj

Så bliver det igen muligt at opleve Hillerød - og ikke mindst Frederiksborg Slot og Barokhaven - fra søsiden.

På lørdag den 15. maj lægger Den Lille Færge nemlig fra kaj og tager hul på sommerens sejlture på Slotssøen.

Færgen, der har overvintret på den gamle materielgård på Rønnevangsalle, kom i vandet allerede i midten af april. Skipperne har brugt den sidste måneds tid på at træne forskellige ting, og færgen har fået det obligatoriske sikkerhedstjek af Søfartsstyrelsen.

Vinterpausen er blandt andet blevet brugt til at montere højttaler på færgen, fortæller Niels Baggesen, der er bestyrende reder i Partrederiet Slotssøen.

"Man vil nok bemærke, at vi har monteret to små højttalere, som vi håber, at både skippere og passagerer vil få glæde af, når der fortælles lidt undervejs. Desuden har vi fået et lidt større ror, som vi venter at få glæde af under de undertiden vanskelige vindforhold," siger Niels Baggesen.