Politikerne vil tillade, at Museum Nordsjælland river Husmandsstedet ned, hvis ingen melder sig til at overtage det. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nu står husmandsstedet til nedrivning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu står husmandsstedet til nedrivning

Politiske udvalg har godkendt, at Museum Nordsjælland får revet husmandsstedet ved Sophienborg ned

Hillerød - 18. august 2021 kl. 04:39 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Tidligere var husmandsstedet ved Sophienborg fyldt med formidlingsaktiviteter og events - men nu er huset forfaldent og kan blive revet ned.

Læs også: Udvalg skal afgøre husmandsstedet ved Sophienborgs fremtid

Museum Nordsjælland har ansøgt kommunen om tilladelse til at rive Lille Ravnebjerghus ned, hvis ingen vil overtage det, og det har politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget nu nikket ja til, fortæller formand Dan Riise (V):

"Når nu der ikke er nogen, der vil overtage huset, har et enigt udvalg givet en nedrivningstilladelse. Hvis der ikke er nogen, der vil stoppe nogle penge i det, er der ingen grund til, at det står der".

"Pudsigt" Dan Riise finder det "pudsigt", at netop Museum Nordsjælland beder om lov til at rive et hus med historie ned:

"Det er sjovt nok museet, der ofte har en holdning til bygninger rundt omkring, som det ikke kan betale sig at renovere. Og netop de, som så ofte har en holdning til, at noget skal bevares, og at private bygherrer skal betale for det, beder nu selv om at få en bygning revet ned," siger han.

Men Hillerød Kommune vil ikke investere i bygningen, siger han:

"De har jo forstand på det og har vurderet, at bygningen ikke er mulig at redde, og når vi ikke har kommunale kroner til understøtte det, så må bygningen lade livet," siger Dan Riise, som understreger, at hvis nogen vil redde bygningen, så kan det også stadig ske:

"Hvis nogen har mod på at gå om bord i at bevare bygningen - en klub eller organisation - så er det jo nu, de skal række hænderne op. For hvis nogen vil prøve at redde Husmandsstedet, så er det da et forsøg værd, men ingen har budt ind på det indtil videre," siger han.

Også i Kultur og Fritidsudvalget godkendte politikerne indstillingen om, at Hillerød Kommune ikke ønsker at overtage husmandsstedet, og at Museum Nordsjælland kan bekoste og foranstalte, at husmandsstedet nedrives.

Påsat brand Husmandsstedet blev oprindeligt opført i Laugø Huse i Gribskov Kommune i 1790'erne og blev flyttet til et hjørne af Frederiksborg Slotshave i 1923-24. Men i 1985 brændte husmandsstedet ned i en påsat brand, og de enkelte dele, der stadig var intakte, blev igen flyttet og brugt til at opføre en rekonstruktion, der stod færdig i 1993 - denne gang ved Sophienborg.

Rekonstruktionen skete dengang med hjælp fra frivillige, som Museum Nordsjælland også har kontaktet i forbindelse med nedrivningen. De har ifølge sagsfremstillingen "forståelse for", at museet ikke længere kan beholde husmandsstedet.

relaterede artikler

Pyroman tog 38 liv og satte ild til Hillerød 06. juli 2019 kl. 10:23

Se fotos: Nu ryger byens ældste hus 14. november 2013 kl. 06:00

Vartegn skal ikke genopføres 15. december 2012 kl. 06:00