Hillerød Forsynings nye renseanlæg, HCR Syd, blev opført fra 2015 og indviet i 2018. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nu skal regningen for nyt renseanlæg betales Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal regningen for nyt renseanlæg betales

Hillerød - 25. december 2020 kl. 06:03 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Nu er regningen for et af landets mest avancerede renseanlæg klar til forbrugerne i Hillerød. I 2021 stiger spildevandstaksten med 9,8 procent, eller i gennemsnit 394 kroner for en husstand, som dermed kommer op på at betale 4436 kroner om året for spildevandshåndtering.

- Når vi i Hillerød Kommune vælger at bede forsyningen om at investere et trecifret millionbeløb i et af landets mest avancerede renseanlæg, har det naturligvis konsekvenser. Det er positivt, at kommunens spildevand er renere end nogensinde før. Til gengæld skal regningen for anlægget naturligvis også betales, og derfor stiger spildevandstaksten i 2021 med 9,8 procent, siger Klaus Markussen (V), som er formand for Hillerød Forsyning, i en pressemeddelelse.

Tilbage i 2015, da entreprenørfirmaet Jakobsen & Blindkilde tog hul på at etablere HCR Syd, var det forventet, at det ville koste 250 millioner kroner at opføre det nye renseanlæg.

Den endelig pris ender med at være 312,5 millioner kroner, når de sidste, godkendte færdiggørelsesarbejder er udført i løbet af 2021, oplyser Hillerød Forsyning.

Og der er flere nye udgifter til spildevandshåndteringen på vej. Som Frederiksborg Amts Avis skrev 9. december, er det nødvendigt at indbygge en ny og bedre renseteknik på anlægget for at kunne rense vandet så godt, at der er kapacitet til byudvikling i anlægget og anlæggets tilladelser. Det betyder en investering på mellem 30 og 40 millioner kroner, som skal ske inden 2024 for at renseanlægget kan håndtere de store mængder spildevand, der skal renses, når blandt andet det nye hospital kommer i drift. Derudover planlægges en række andre initiativer for at skabe kapacitet.

Også affaldstaksterne stiger i 2021, med 2,9 procent, hvilket ifølge Hillerød Forsyning svarer til 125 kroner pr. husstand, som dermed kommer op på at betale 4443 kroner om året for at få hentet affald. Det skyldes stigende udgifter til affaldssortering, hvor affaldet i dag sorteres og indsamles i otte affaldsfraktioner. Hillerød Forsyning forventer at komme op på ti fraktioner i 2021.

- Sortering i mange fraktioner er en omkostningsfuld rejse, som mange andre kommuner først nu er begyndt på. De kommuner kommer efter al sandsynlighed til at øge prisen på deres affaldssortering markant i de kommende år. I Hillerød er vi derimod stort set i mål, og vores affaldstakst stiger derfor blot med 2,9 procent næste år, siger Klaus Markussen i pressemeddelelsen.

Prisen på vand stiger i 2021 med 1,6 procent, en stigning som primært skyldes øgede driftsomkostninger som følge af flere nye kunder samt en større engangsomkostning vedrørende indvendig inspektion af rentvandstankene, oplyser Hillerød Forsyning.

Husejere i Hillerød, der er sluttet til fjernvarmen, kan glæde sig over en stigning på varme på nul kroner i 2021.

- Trods løbende investeringer i omstilling mod fossilfri varmeforsyning i 2025 forbliver prisen for varme uændret fra 2020 til 2021, skriver Hillerød Forsyning.

Ifølge Hillerød Forsyning betaler en gennemsnitlig kunde hos Hillerød Forsyning i dag stort set det samme som for syv år siden for at få leveret fjernvarme, drikkevand, spildevands- og affaldshåndtering, når beløbet pristalsreguleres, skriver Hillerød Forsyning i pressemeddelelsen.