Nu skal kræmmergrunden gøres klar til store virksomheder

Hillerød Kommune er kommet et skridt længere med planerne om at sælge grunde til virksomheder, og ny lokalplan er på vej i høring

Hillerød - 10. marts 2021 kl. 08:02 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

En gang var der kræmmerboder, karruseller og koncerter på grunden mellem Roskildevej og Overdrevsvejen, men i fremtiden håber Hillerød Kommune, at en række virksomheder inden for medico-, miljø- eller IT vil købe jord og bygge nyt på den tidligere kræmmergrund.

Grunden er en del af Hillerøds kommende bydel Favrholm, og kommunen ønsker med en ny lokalplan at fastsætte rammerne for, hvordan nye virksomheder kan rykke ind på grunden, hvor en grøn landskabskile skal bevares.

Vil være klar Lokalplanforslaget var forleden til debat i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, hvor udvalget så positivt på sagen og sendte den videre til økonomiudvalget og byrådet.

"Vi er nødt til at have en lokalplan, som er klar, hvis nogle virksomheder - og det håber vi - har lyst til at placere sig der. Med lokalplanen kan vi være klar til at begynde at sælge de grunde, hvis nogen skulle være interesseret," siger udvalgsformand Dan Riise (V).

Ligger godt trafikalt Hillerød Kommune har som bekendt allerede virksomheder som Foss, Novo Nordisk, Fujifilm, El-lab og mange flere, og Dan Riise mener, at det kan være attraktivt for flere virksomheder at komme til kommunen og rykke ind på grunden på Smørkildevej:

"De grunde kommer til at ligge rigtig godt trafikalt - tæt på motorvejsforlængelsen og Overdrevsvejen og også på den kommende station Favrholm. Så vi håber, der bliver stor interesse for det område, og det er jo super godt, hvis kommunen har arealerne klar, hvis nogle store virksomheder gerne vil lægge sig i kommunen, og også at vi kan sætte noget til salg," siger han.

Området er en del af helhedsplanen for Favrholm, som byrådet vedtog tilbage i 2014. Området grænser op til Nyt Hospital Nordsjælland, og lokalplanen skal også sikre en arealreservation til en eventuel fremtidig udvidelse af det nye hospital.

Samtidig skal lokalplanen sikre indblikskilerne til Frederiksborg Slot, forebygge miljøkonflikter inden for området og i forhold til omgivelserne og fastlægge, hvordan regnvand skal indgå synligt, rekreativt og naturligt i området.

Højere bygninger Lokalplanen vil ændre muligheden for bygningshøjde fra 15 til 25 meter og samtidig udvide muligheden for at produktionserhverv i miljøklasse 1-5 kan rykke ind på området. Det var før kun miljøklasse 1-4. Miljøklasse 5-virksomheder er per definition virksomheder, som er ret belastende for omgivelserne og derfor skal placeres i industriområder. SF's medlem af byplanudvalget, Peter Langer, tog forbehold over for de højere bygninger og for miljøklasse 5-virksomhederne.

Glæder sig til input Udvalgsformand Dan Riise glæder sig over, at arbejdet med lokalplanen er godt i gang, for der er travlt på kommunen med at behandle lokalplansforslag, og med den ekstra borgerhøring, som politikerne har indført, kan det godt tage 12-14 måneder at behandle en lokalplan.

"Der er jo kø for at få medarbejdere til at arbejde med lokalplaner, og vi vil gerne være klar til, hvis der skulle komme nogen og have interesse for området," siger Dan Riise, som glæder sig til at få input til planerne fra borgerne.

"Vi vil rigtig gerne høre, hvad borgerne synes om den her plan. Så jeg vil kraftigt opfordre til, at man deltager og kommer med sine input - det vil være dejligt, hvis vi hører fra mange, også flere end vi hidtil har gjort om Favrholm," siger han.

