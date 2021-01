Hillerød Kommunes medarbejdere skal nu ringe til corona-smittede borgere for at sikre, at de ved, hvor og hvordan de kan isolere sig. Arkivfoto

Nu skal kommunens medarbejdere også deltage i smitteopsporing

Hillerød Kommunes ansatte skal nu også deltage i arbejdet med at ringe til corona-smittede borgere

Det meddeler kommunen i en pressemeddelelse mandag. Heraf fremgår det, at alle med en positiv Covid19-test fra mandag vil blive ringet op på den dag, de er konstateret smittede, og igen på 2.-3. dagen.

Det er enten Styrelsen for Patientsikkerheds egen smitteopsporing, der ringer, eller - som noget nyt - kan det altså være en medarbejder fra Hillerød Kommune.

"Første opkald handler om, hvordan du skal forholde dig, når du står med en positiv test, hvor og hvordan du kan isolere dig og om dine nære kontakter. Andet opkald handler om, hvordan det går med den tvungne isolation. Begge opkald har til formål at sikre, at den smittede ved, hvad man skal gøre, og hvordan man isolerer sig og på den måde få bremset smitten," skriver Hillerød Kommune i pressemeddelelsen.

Aftale med kommunerne

Styrelsen for Patientsikkerhed er lige nu ved at ansætte en række medarbejdere til smitteopsporingen. Men samtidig er der indgået en aftale med alle landets kommuner om, at de kan lave en kommunal smitteopsporingsenhed.

Denne enhed overtager kontakten, hvis det ikke lykkes for Styrelsen for Patientsikkerhed at få kontakt med borgeren i første omgang, og det er altså det samarbejde, Hillerød Kommune nu indgår i.