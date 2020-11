Kommunen ønsker at flytte Hillerød Dagbehandlingsskole til Alsønderup og bruge de tomme lokaler til dagtilbud, som der er mangel på. Arkivfoto

Nu skal fordelene ved at samle specialskoler i Alsønderup undersøges

Hillerød Kommune undersøger nu, hvad det vil koste at flytte Store Dyrehave Skole og Ullerød Skole ud i tomme lokaler på skolen i Alsønderup

Hillerød - 27. november 2020 kl. 05:34 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune har tomme lokaler på skolen i Alsønderup - og mangler samtidig lokaler tæt på Hillerød til børnepasning. Derfor skal det nu undersøges, om specialtilbuddene Ullerød Skole og Store Dyrehave Skole med fordel kan flyttes ud på Hillerød Vest Skolens afdeling i Alsønderup Skole, så de to specialskolers lokaler i stedet kan overtages til børnehaver.

"Det er vigtigt, at vi nu får undersøgt de fysiske rammer og mulighederne ved at samle de to tilbud i Hillerød Dagbehandlingsskole på ét sted. Det ville være rigtig godt for kvaliteten af tilbuddet," siger Peter Frederiksen (V), som er formand for kommunens Børn, Familie og Ungeudvalg.

Undersøge økonomien Ideen om at rykke specialskolerne ud til Alsønderup kom allerede frem i foråret og var tæt på at blive vedtaget i årets budgetforhandlinger. Men i stedet blev forligspartierne enige om at afklare grundlaget for at placere dagbehandlingsskolen i Alsønderup - og det skal altså ske nu.

"Vi skal have undersøgt, hvad det vil koste at indrette bygningerne - både dem i Alsønderup og de ledige lokaler, som skolerne flytter fra. Vi skal have set på, hvad det koster at bygge om, så de bliver til fornuftige, velfungerende dagtilbud. For selv om det måske lyder som en fornuftig ide på papiret, så giver det jo mindre mening, hvis det koster lige så meget at bygge det gamle om som at bygge nyt," siger Peter Frederiksen.

En hverdag sammen Nu skal både skole- og ejendomsafdelingen, skoleledelserne, arbejdsmiljørepræsentanter, fritidsordning med flere inddrages i processen, inden lokalområdet inddrages i begyndelsen af det nye år.

"Vi skal også se på, hvilke synergier det kan give, hvis dagbehandlingsskolen flytter til Alsønderup, og hvordan skolen kan samarbejde med den skole, der er der i dag - og hvilke specielle hensyn der skal tages med hensyn til klasserum, udearealer og så videre. Det er ikke tanken, at dagbehandlingsskolen skal integreres, men de skal jo have en hverdag sammen, som kan være til gavn for alle, og i den proces skal vi have talt med både forældrene og lokalsamfundet," siger Peter Frederiksen.

Ifølge tidsplanen skal sagen tages op i børneudvalget igen til marts, og så kan kommunen udarbejde et anlægsønske frem for budget 2022-2025, hvis det er noget, politikerne ønsker at gå videre med. Der skal derudover afsættes penge til projektrådgivning i 2021.

Kommunen planlægger at invitere lokalområdet i Alsønderup til møde i januar 2021.

Fornuftig idé Peter Frederiksen er generelt positiv over for ideen, siger han:

"Nu skal vi lige have noget praktik på sagen - og nogle kroner og ører på, men jeg synes, det lyder som en fornuftig idé til at udnytte kommunens bygninger optimalt, for det er dyrt at bygge nyt. Vi kan også opleve, at der kan komme nogle erfarne medarbejdere fra dagbehandlingsskolen, som kan have kompetencer, som kan bruges på almenområdet. Så det kan vi også muligheder i," siger han.

