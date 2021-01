Se billedserie Arbejdet med at få lavet den tidligere møbelforretning om til vaccinationscenter er i fuld gang. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Nu skal der vaccineres i tom møbelforretning

Region Hovedstaden åbner den 20. januar et vaccinationscenter i lokaler i Østergade, der engang husede den hæderkronede møbelforretning Svendsen & Søn. Centret bliver det eneste i Nordsjælland.

Hillerød - 07. januar 2021

Hillerød: I syv år har lokalerne i Østergade 8 stået tomme, efter at møbelforretningen Svendsen & Søn i 2014 lukkede.

Men nu er der endelig aktivitet i den 2866 kvadratmeter store forretning igen. Håndværkere er i fuld gang med at omdanne bygningen i to plan til et af Region Hovedstadens nye vaccinationscentre. I løbet af januar forventes nye og store forsyninger af vacciner mod covid-19 at komme til Danmark, og så rykker en del af indsatsen ud til de store regionale vaccinationscentre, heriblandt det i Hillerød, der åbner den 20. januar.

- Det er gået stærkt Jesper Dam, der sammen med sin bror Michael Dam ejer Østergade 8, glæder sig over, at Region Hovedstaden har lejet bygningen.

- Det hele faldt på plads i weekenden. Jeg sad lørdag sen aften og lavede udkast til lejekontrakten, og søndag morgen var håndværkerne i gang. Så det er gået rigtig stærkt, siger Jesper Dam.

Lejekontrakten løber foreløbigt frem til den 1. juli.

Svendsen & Søn var en af Danmarks ældste møbelforretninger. Forretningen blev etableret i 1854 af snedkermester Christian Neergaard, og til at starte med blev der udelukkende solgt egenproducerede snedkermøbler. I 1910 overtog snedkermester Niels Søren Svendsen virksomheden, og i 1916 åbnede han en stor møbelforretning i hjørneejendommen Østergade 1, som senere blev kendt som Svendsens Hjørne. Senere rykkede butikken til Østergade 8, som altså bliver den sidste butik i forretningens mangeårige historie.

- Selvom hele vaccinationen mod corona selvfølgelig er historisk, er det næsten endnu mere historisk for lokalområdet, for det er ganske stort, at vaccinationscentret skal ligge lige netop i en bygnng, som rigtig mange kender. Vi er meget glade for, at Region Hovedstaden har fundet vores ejendom relevant og funktionsdygtig, siger Jesper Dam og uddyber:

- De kan opdele ejendommen, fordi den er så stor og i to plan. Både ansatte og de, der skal vaccineres, kan bevæge sig hensigtsmæssigt rundt i bygningen, så aftalen er super belejlig for begge parter, siger han.

Synlighed er en fordel Over på bygningen er der 40 parkeringspladser, og ejendommen ligger også ganske tæt på stationen, hvilket gør det nemt at komme til. Derudover er der en anden klar fordel ved placeringen, mener Jesper Dam.

- Det er en meget synlig ejendom i bybilledet, og kendskabet til ejendommen på grund af Svendsen & Søn gør, at der ikke er mange, der ikke er klar over, hvor de skal henvende sig. Det er et lokalhistorisk vartegn, der næsten ikke kan ligge bedre, siger Jesper Dam.

Han håber samtidig, at aftalen med Region Hovedstaden giver god reklame for bygningen, så den kan blive udlejet hurtigt, når den ikke længere skal huse vaccinationscenter.

- Det er held i en uheldig situation, men for os betyder det, at vi har en lejer på i de næste seks måneder, og det er vi glade for, siger Jesper Dam.