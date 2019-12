Fællessang er vældig populært. Grundtvigs Højskole har hvert år sommerophold med korsang. Alle kurser er som regel fuldt booket. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Nu skal der synges i Hillerød

Hillerød - 22. december 2019 kl. 11:13 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Morgensang, fællessang og sangaftener er noget af det, som fra næste år vil blive rullet ud i Hillerød på blandt andet biblioteker og i kirkerne. I efterårets budgetforhandlingerne valgte politikerne at afsætte 125.000 kroner om året til Sangcenter Nordsjælland, som Fredensborg Kommune siden 2018 har støttet med samme beløb. Direktøren for Sangcenter Nordsjælland, Morten Ernst Lassen, glæder sig meget til at introducere borgerne i Hillerød til meget mere sang.

- Nu kan vi for alvor komme i gang med at lave nogle projekter i Hillerød kommune. Sangcenteret laver projekter, der står på tre ben: Dannelse for alle børn i indskolingen, folkelighed og uddannelse af de særlig dygtige. På de tre ben kommer vi til at udvikle projekter i det tempo, som det nu kan lade sig gøre. Hvis der er nogen, der har en god ide, så glæder jeg mig til et dialog om det. Jeg kunne for eksempel godt se en korfestival i FrederiksborgCentret, fortæller Morten Ernst Lassen og nævner blanadt andet fællessang og sangaftener som en del af det folkelige på kommunens biblioteker og i kirkerne.

- Vi vil også brede morgensang ud, som leder videre til »Alle børn har en stemme«, der skal rulles ud på en skole i 2021, siger han.

»Alle børn har en stemme« er et samarbejde mellem Ullerød og Hillerød Kirker, Hillerød Musikskole og Sangcenter Nordsjælland og er realiseret med støtte fra både kirkerne, musikskolen samt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød Kommune. »Alle børn har en stemme« skal komme alle indskolingsbørn i Hillerød til gode i de kommende år, hvor man vil opgradere sangundervisningen med hjælp fra Sangcenter Nordsjælland.

- Når kommunen går ind og støtter vores arbejde på den måde, er det både en rygdækning og en blåstempling. For sancentret er noget af det vigtigste, at noget er blivende. Vi kommer ikke ud og er der i halvanden lektion og så ser vi dem aldrig igen, siger Morten Ernst Lassen.

Livskvalitet og fællesskab

Formanden for kultur-, og fritidsudvalget, Rikke Mac- holm (SF) glæder sig til at se, hvad sangcentret kan udrette i kommunen.

- Sang giver fællesskab og livskvalitet, og det kan man ikke få for meget af. Sang er også gavnlig for sundheden og for indlæringen, og så er det sjovt at synge sammen. Vi har allerede morgensangsprojekter i gang på nogen af vores skoler. Det og meget andet glæder vi os til at få mere af, siger Rikke Macholm og fortsætter:

- Vi kan også sætte gang i projekter, der kan være afprøvet andre steder. Sangcenter Nordsjælland kan være med til at katalysere et samarbejde mellem de forskellige aktører, der har med sang at gøre - Hillerød Musikskole, Klaverfabrikken og provstiet. Hillerød er en by, der vægter musik højt, og det vil vi gerne understøtte, og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad der kommer ud af det til næste år, siger Rikke Macholm.