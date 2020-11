Se billedserie To grundejere kommer nu - på opfordring fra kommunen - med forslag til nye udstykninger i Ny Harløse på en grund ved Tjærebyvej. Foto: Mdt

Nu skal der skyde huse op i Ny Harløse

Nye planer om 11 udstykninger i Ny Harløse skal høres hos borgerne

Hillerød - 20. november 2020 kl. 05:19 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Borgerne i Ny Harløse skal nu komme med input til nye byggeplaner i den lille landsby.

To bygherrer har nemlig indsendt nye ønsker om at etablere i alt 11 udstykninger til boliger på en grund nord for Harløsevej ved Tjærebyvej.

Det vil dog kræve en ny lokalplan for det cirka 17.000 kvadratmeter store område. Første skridt på vejen er den startredegørelse, som politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget nu vil høre borgernes mening om.

Den ene del af planen står Niels Kim Jensen for. Han har på opfordring af tidligere borgmester Dorte Meldgaard fået lavet en plan med seks udstykninger til enfamiliehuse. For der er brug for mere liv i Ny Harløse, siger han:

"Brugsen er røget for mange år siden, og det kniber med at holde forsamlingshuset i gang. Så det hele hænger. Men vi vil gerne forskønne byen og koble byen på de grønne områder og skoven," siger han.

De nye huse flytter ikke meget, når det kommer til beboerantallet, erkender han:

"Men nu har vi fået cykelsti, og vi vil også gerne holde fast i Skævinge-bussen. Ny Harløse ligger meget tæt på Hillerød - og byen kunne ikke ligge smukkere. Kommunen har bedt om den her plan, og nu har vi lagt den frem, så må vi se, hvordan det går. Det er jo stadig meget tidligt i processen".

Sikre mod forfald På grunden ved siden af i ejendommen Gundergård bor Frank Gene Farnes, som står for den anden del af de nye byggeplaner. Han ønsker at bevare både stuehus og den trelængede staldbygning og vil udstykke seks matrikler til at opføre sammenbyggede dobbelthuse på. Han har lagt engagement i projektet, både for at styrke Ny Harløse og for at sikre økonomi til at vedligeholde sin ejendom:

"Jeg har en interesse i at sikre, at tingene ikke forfalder og få en økonomi tilbage, så bygningen fremstår vedligeholdt og dermed gøre det mere attraktivt, når man bor eller kommer som gæst til byen," siger han.

Seniorboliger Frank Gene Farnes har tidligere lejet lokaler ud til erhvervsdrivende, men siden finanskrisen har potentialet for at udleje til erhverv været væsentligt ringere, end da han købte ejendommen, fortæller han. Nu ønsker han at udstykke til mindre boliger til for eksempel seniorer eller unge uden børn.

"Det er min tanke at tilbyde det, man ofte mangler: Mindre boligenheder til en overkommelig pris med små haver, så beboerne både kan sætte pris på det åbne landskab og naturen og få deres egen lille private plet, hvor de kan nyde solskinnet, men uden at de skal bruge timer på at passe og pleje hus og have," siger han.

Forsigtige 'Politikerne i byplanudvalget vil gerne høre borgernes holdning til projektet tidligt i processen," siger Dan Riise (V):

"For nogle år siden var der et andet byggeforslag, som borgerne i Ny Harløse ikke brød sig om. Vi er lidt forsigtige på grund af den historik, så vi vil gerne først og fremmest høre, hvad borgerne mener om dette, før vi går videre".

Men politikernes udgangspunkt er positivt, siger han:

"Vi vil gerne have, at der bliver bygget i de mindre byer i kommunen også - og understøtte de små bysamfund. Så vi glæder os til at komme ud og holde borgermøde og høre, hvad beboerne har at sige projektet," siger Dan Riise.