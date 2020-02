Nu skal der ryddes op i hjemmeplejen

Hillerød nyt sundhedscenter. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 07. februar 2020

Hillerød: Omsorg og Livskraftudvalget kritiserer nu både hjemmeplejens decentrale ledelse og forvaltningen i Hillerød Kommune for håndteringen af overforbruget på 11 millioner kroner i hjemmeplejen sidste år. Politikerne blev alt for sent orienteret om, at der var brugt for mange penge på hjemmepleje.

Selv om forvaltningen i løbet af november blev klar over, at der var blevet brugt 11 millioner kroner for meget, blev byrådet ikke orienteret før januar, hvor de fik en mail med besked om merforbruget fra forvaltningen.

- Den økonomistyring og afrapportering, der har været, er kritisabel. Vi burde været orienteret i november, siger Christina Thorholm, (R) formand for Omsorg og Livskraftudvalget.

Udvalget har bedt forvaltningen om endnu en grundig redegørelse for, hvordan økonomien kunne skride så voldsomt, med et beløb, der svarer til cirka 10 procent af det samlede budget for 2019.

Et hold af økonomer skal sammen med ældrechef Hella Obel håndtere den daglige drift af hjemmeplejen, og resten af 2020 skal udvalget hver måned have en status for, hvordan det går med økonomien i hjemmeplejen.

- Vi skal have en drift, hvor vi skåner medarbejderne mest muligt. Det er vigtigt, at der er et uændret serviceniveau til borgerne, siger Christina Thorholm.

Hun lægger ikke skjul på, at håndteringen af den daglige drift er kompleks, da det aldrig ligger fast fra dag til dag, hvor mange mennesker der skal have hjemmehjælp, og hvordan den enkelte medarbejders rute skal lægges. Måske en for kompleks opgave til den tidligere ledelse.

- Der er brugt for mange medarbejdertimer på opgaverne. Men vi har en helt klar forventning om, at det ser anderledes ud fra nu af, fordi der er et andet fokus på at få lavet den her ruteplanlægning præcis, så det afspejler de opgaver, der skal løses, siger Christina Thorholm.

De 11 millioner kroner, der blev brugt for meget i hjemmeplejen, kommer til at indgå i en generelle sag om kommunens regnskab for 2019. Som en del af redegørelsen skal forvaltningen vurdere, om den økonomiske genopretning får konsekvenser for hjemmeplejen hos borgerne.

Hjemmeplejen i Hillerød Kommune beskæftiger cirka 200 medarbejdere, og i gennemsnit er der 1000 borgere, der modtager hjemmepleje.