Grusparkeringen på Åmosevej er snart fortid, og nu skal parkeringsforholdene i Hillerød igen undersøges nærmere. Foto: Allan Nørregaard

Nu skal der laves ny parkeringsanalyse

Hillerød - 08. september 2019 kl. 06:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være frustrerende at køre rundt og lede forgæves efter en ledig parkeringsplads. Efter p-pladserne på Carlsbergvej er væk, og grusparkeringen på Åmosevej ligeledes snart er sløjfet, har flere efterlyst bedre parkeringsforhold, men politikerne har haft svært ved at udpege et egnet sted. Nu har Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en ny trafikanalyse - blot tre år efter, der senest blev lavet en.

- Vi vil gerne have en opdateret analyse, så vi ved nøjagtigt hvor meget, det har flyttet sig siden 2016. Samtidig har vi også bedt forvaltningen redegøre for, hvad de forventer vil ske med parkeringsforholdene, når byggerierne efterhånden står færdige rundt omkring i byen. Så vi prøver også at tage højde for de ting, siger Dan Riise (V), formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

I 2016 var det Viatrafik, som lavede en analyse af parkeringsforholdene i Hillerød. Her lød konklusionen, at der samlet set er nok parkeringspladser i Hillerød, men at de enten ligger for langt fra bymidten, eller at for få kender til de frie pladser. Her pegede man blandt andet på, at der ved Munkeengen, parkeringen under finanscentret ved Herredsvejen, altid er 250 ledige ud af i alt 300 offentlige p-pladser.

Før sommerferien blev der i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget desuden arbejdet med forslag om at lave en ny parkeringspladsen på et grønt areal, som tidligere har været fårefold, på Herredsvejen. Men her trak Socialdemokratiet og SF i bremsen. Siden har udvalget søgt input fra både kollegaer i byrådet og Byforum, som for nylig gav deres bud på, hvordan der kan skabes flere attraktive p-pladser i byen.

- Byforum havde mange input og gode idéer. Der var ikke idéer til konkrete steder på bordet, men der var mange gode input, fortæller Dan Riise.

Ifølge Dan Riise vil parkeringsanalyse blive lavet i oktober.

- Den, vi har fra 2016, er lavet i oktober, og derfor synes vi, at denne her også skal være fra oktober. Vi ved jo, at flere tager bilen, når det er dårligt vejr, siger udvalgsformanden.

Og når analysen foreligger, tager politikerne igen sagen op.

- Så finder vi ud af, hvad vi vil gøre, lyder det fra Dan Riise.