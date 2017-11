Send til din ven. X Artiklen: Nu skal der fokus på trafikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu skal der fokus på trafikken

Hillerød - 25. november 2017 kl. 10:50 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Overalt i Hillerød lokalsamfund er der debat om trafikken. Sådan var det også i valgkampen og det får nu det nye V-S-styre til at sætte trafikken helt øverst på dagsorden - og det sker i et nyt udvalg, som får navnet udvalget for arkitektur, byplan og trafik. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det var helt entydigt, at der er interesse om, at man får talt om arkitekturpolitik og byplanlægning og trafik. Det blev nævnt på alle vælgermøderne, og har været debatteret voldsomt, siger Kirsten Jensen (S) , som 1. januar er ny borgmester i Hillerød.

Det gamle miljø- og teknikudvalg er delt i to, og er blevet til udvalget for arkitektur, byplan og trafik samt udvalget for natur, miljø og klima.

- Vi har ikke haft ordet arkitektur i udvalgsnavnet, og heller ikke ordet trafik. Hermed viser vi, at vi har hørt efter. Og der bliver rigeligt at lave i det udvalg, siger Kirsten Jensen og nævner, at udvalget blandt andet skal formulere en arkitekturpolitik.

Derfor får naturen og miljøet også sit eget udvalg.

- Det er der også en grund til. De mange miljøgrupper sætter naboskabet mellem borgere og virksomheder på dagsorden. Og vi har sagt, at vi politisk vil arbejde med miljøforvaltning og sætte nogle politiske mål, siger hun.

Samme udvalg skal også arbejde med Hillerød Kommunes klimastrategi og have fokus på, at Hillerød nu er en del af nationalparken Kongernes Nordsjælland.

- Vi er en del af Kongernes Nordsjælland, og skal mere aktivt forhold os til den natur, vi bor i, og understøtte en mere varieret natur, siger Kirsten Jensen, som konkret nævner blomster og træer i stedet for græsrabatter rundt omkring i kommunen.