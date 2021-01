Nu kan borgerne komme med deres mening om område i Gribskov med væltede træer, løbende vand og stor planteædere. Arkivfoto

Nu skal borgerne høres om vild natur

Lovforslag for kommende naturnationalparker er sendt i høring

Hillerød - 28. januar 2021

En del af Gribskov skal fyldes med mere vild natur i en kommende naturnationalpark - og nu er et nyt regelsæt sendt i høring.

Læs også: Ny naturnationalpark i 2021

"I naturnationalparkerne skal naturen have plads til at være natur. Træerne i skoven skal have lov til at vælte, vandet skal løbe mere frit, og vi skal ikke have skov- og landbrugsproduktion de steder. Samtidig skal der kunne udsættes store planteædere, som kan indgå i naturen og være med til at skabe en vildere natur. Det er et skift i naturpolitikken, og det kræver, at vi får et nyt regelsæt, som giver bedre rammer for netop natur og biodiversitet," udtaler miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Én i Gribskov I alt skal der etableres 15 naturnationalparker, og to af dem, en ved Randers og en i Gribskov i Nordsjælland, skal etableres i løbet af de næste par år.

I december præsenterede regeringen sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet så en natur- og biodiversitetspakke med 888 millioner kroner til den danske natur, og nu er aftaleparterne klar med et forslag til, hvordan lovgivningen for de kommende naturnationalparker på statens arealer skal se ud.

Sendt i høring Lovforslaget er sendt i høring, så borgere, organisationer, eksperter og andre interessenter kan komme med deres kommentarer og idéer til lovgivningen for de kommende naturnationalparker.

Med lovforslaget foreslår partierne et nyt kapitel om naturnationalparker til naturbeskyttelsesloven, og samtidig sker der ændringer af flere andre love for at give bedre mulighed for, at naturen i naturnationalparkerne kan udvikle sig på egne præmisser.

"Det her er vores bud til at sikre, at naturen får bedre muligheder for at udfolde sig mere frit i de kommende naturnationalparker. Nu glæder jeg mig til at fortsætte dialogen. Det er tydeligt, at det her er et emne, som rigtig mange danskere og interessenter interesserer sig for, så jeg ser frem til at få en masse høringssvar," udtaler Lea Wermelin.

Vilde dyr Lovforslaget indeholder bl.a. en justering af skovloven, så skovene får bedre mulighed for at udvikle sig naturligt, samtidig med at muligheden for at etablere hegn om naturnationalparkerne gøres mere enkel.

Der foreslås også en ændring i dyrevelfærdsloven for at give bedre mulighed for, at der kan udsættes store planteædere i naturnationalparkerne, som kan leve i parkerne hele året og leve mere vildt, uden at de eksempelvis skal tilskudsfodres og tilses dagligt, men hvor der heller ikke bliver gået på kompromis med dyrevelfærden.

Endvidere foreslås det, at færdselsloven ændres, så vejene i naturnationalparkerne ikke skal frahegnes, og naturnationalparkerne derved bliver store sammenhængende naturområder.

Lovforslaget er sendt i offentlig høring frem til 12. februar.

