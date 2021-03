Se billedserie Domea har tidligere vist foreløbige illustrationer som denne af det kommende byggeri, som nu sendes i høring.

Nu skal borgerne høres om boligplaner ovenpå p-hus

Arkitekturråd kalder boligprojekt "komplekst, men interessant". Nu skal borgerne høres om den nye lokalplan for projektet

Hillerød - 12. marts 2021 kl. 05:15 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Byggeriet af 64 nye boliger ovenpå kommunens parkeringshus i Østergade rykker nu nærmere.

I sidste uge sagde alle politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget ja til, at planerne nu sendes i høring.

"Komplekst" Høringen kommer i kølvandet på, at det uvildige arkitekturråd i januar har udtalt sig om planerne. Rådet kalder projektet "komplekst, men interessant" og mener, at bygningen skalamæssigt er og bliver "højt og tungt i forhold til omgivelserne".

Rådet mener også, at det er "en særlig arkitektonisk udfordring at få bebyggelsen nedskaleret som helhed, uden at det nødvendigvis skaber uoverskuelige arealmæssige tab. En udfordring som vi anbefaler bliver taget op," skriver rådet i deres udtalelse.

Men ifølge udvalgsformand Dan Riise (V) er mange af rådets anbefalinger allerede taget op i kommunens behandling af lokalplanen:

"Rådet har udtalt sig på baggrund af startredegørelsen, og der er siden blevet ændret på projektet," siger han, men understreger samtidig, at byrådet har indgået en række aftaler i forbindelse med salget af p-huset, som kommunen forsøgte at sælge i flere år:

"Det er en bundet opgave, for det er jo svært at lave om på de aftaler, vi har indgået som byråd, da vi solgte grunden. Så der er nogle begrænsninger i forhold til, hvordan byggeriet skal udfolde sig, og vi er nødt til at forholde os til den købsaftale, vi har indgået".

I dårlig stand P-huset trænger kraftigt til en kærlig hånd og har gjort det længe.

Det er tidligere vurderet, at det vil koste kommunen 27 millioner kroner at rette op på byggesjusken, og det er tidligere kommet frem, at der drypper ætsende væske ned på parkerede biler fra p-husets tag.

Mere grønt Udvalget havde en række kommentarer til de kommende planer.

De vil blandt andet have det præciseret, at der ikke opføres altaner og altangange mod Østergade, og der skal arbejdes videre med at gøre byggeriet grønnere. Udvalget beder desuden bygherren komme med et andet farveforslag på de væghængte tegl, og politikerne beder forvaltningen undersøge mulighederne for at veksle kvadratmeter ud mod Østergade med en højere højde mod gården.

"Vi sender selvfølgelig projektet videre, men der er nogle ting, vi gerne vil arbejde lidt videre med, blandt andet også muligheden for et bredere fortorv," siger Dan Riise.

Otte ugers høring Hvis både Økonomiudvalg og byrådet godkender sagen, sendes lokalplansforslaget og kommuneplantillægget i høring i otte uger fra 30. marts til 25. maj, hvor der også vil blive afholdt et borgermøde.

"Vi er spændt på at høre, hvad borgerne synes om projektet, og så må vi se på mulighederne for at strikke lidt på projektet i perioden," siger udvalgsformanden.

P-hus Torvet Boligselskabet Domea Hillerød har købt parkeringshuset af Hillerød Kommune for to millioner kroner. De vil opføre 23 almene ungdomsboliger og 41 familieboliger oven på p-huset, som sættes i stand. Herefter vil Frederiksborg Gruppen A/S overtage parkeringshuset. Købsaftalen blev underskrevet i juli 2019.

Parkeringshuset blev bygget tilbage i 1998 og kostede kommunen 23 millioner kroner. Men det har fra begyndelsen vist sig, at der var omfattende problemer med byggeriet.

Projektet bevarer cirka 190 af de 216 offentlig tilgængelige parkeringspladser, der er i p-huset i dag, samt de 43 pladser, som er udlejet til Nordsjællands Politi.

