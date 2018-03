Det er tiltrængt med en kunstgræsbane og bevægelsesaktiviteter rundt om den, mener blandt andre Grønnevang Skole og KBK Hillerød. De har nu afholdt to workshops og afventer de endelige tegninger fra arkitektfirmaet. Illustration: Mutopia

Nu skal arkitekter tegne gadekær

Hillerød - 26. marts 2018 kl. 05:46 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af to workshops i februar og marts er der kommet rigeligt med input til 'Det aktive gadekær'. Projektet, som Grønnevang Skole og KBK Hillerød har været idémænd bag, ligger derfor for tiden i hænderne på arktiektfirmaet Mutopia. De skal nu tegne det nye samlingspunkt, udfra de ønsker skole og boldklub har, samt de bidrag der er kommet på de to workshops. Og her er der kommet mange gode bud på, hvad der skal være rundt om den belyste kunstgræsbane, som er central i projektet.

- Det er gået fantastisk. Vi har haft en engageret diskussion med mange gode forslag, siger formand for KBK Hillerød, Laust Andrés.

Og der er opnået en enighed på vigtige punkter. Udover kunstgræsbanen og en omkringliggende løbebane til skoleatletik, så er det planen, at de omkringliggende muligheder skal være med et bestemt tema.

- På den første workshop drejede vi os væk fra, at der skal være en legeplads. Det har vi allerede masser af i området. Der skal være fokus på sport og bevægelse og være mulighed for motion og træning, siger han.

Idéen om det aktive gadekær er, at der skal være et aktivt samlingspunkt for borgere i Hillerød Øst. For fodboldklubben gælder det ikke mindst om at få etableret en kunstgræsbane, så der kan spilles fodbold hele året rundt.

- Som det er nu, kan vi ikke spille om vinteren. Vi er den eneste idrætsklub i Hillerød Øst, som jo også er et sted med forskellige udfordringer. Der er ikke altid støtte hjemmefra til, at man køre til træning andre steder, og det betyder, at nogle af dem, der nok har mest behov for at spille fodbold, de ikke kan, siger Laust Andrés.

Behandles i maj

Arkitektfirmaet Mutopia har ifølge fodboldformanden været gode til at overveje, hvordan de forskellige elementer i projektet kan få flere funktioner. Kommer der en friluftsscene, skal trinnene måske også kunne bruges til steptræning. Og selve banen skal også kunne bruges af skolebørn i gummisko.

Hvordan løbebane, træningsredskaber, siddepladser og en eventuel scene kommer til at spille sammen kommer Mutopia med et bud på, ligesom de kommer med et overslag for den samlede pris.

Det endelige projektforslag bliver fremlagt for Udvalget for Idræt og Sundhed i maj, og de skal indstille til byrådet, hvor mange penge kommunen bør spytte i projektet.

Medlem af udvalget Øzgan Yücel (V) er stor fortaler for projektet og har været aktiv ved de to workshops.

- Det gode, når man involverer borgerne, er, at der kommer forslag, man ikke selv havde tænkt på. Jeg har selv børn på Grønnevang Skole og i fodboldklubben og bor i området, så jeg har en interesse i det. Jeg har en god fornemmelse for, at det er realistisk, siger han.

Hvis byrådet vælger kun at finansiere dele af projektet, så vil initiativtagerne bag det aktive gadekær tage prospektet i hånden og gå på jagt efter midler hos forskellige fonde.

Der er ikke på forhånd lagt en ramme over, hvor dyrt projektet må være. Hillerød Kommune har afsat 200.000 til denne udarbejdelse af et projektforslag.