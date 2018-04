Sommerhusområdet i Nødebo er på vej til at få helårsstatus. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Nu skal Nødebo høres om sommerhusplan

Hillerød - 28. april 2018 kl. 15:37 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny lokalplan, der skal ændre sommerhusområdet i Nødebo til byzone, er nu på vej i høring. Onsdag godkendte byrådet lokalplanforslaget, og sendte det i offentlig høring fra den 1. maj til den 26. juni. Desuden vil der blive arrangeret et borgermøde i høringsperioden. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Dette er en sag, der har stået på i en del år, og som vi har kæmpet for under skriftende regeringer. Nu er den her endelig, sagde Dan Riise (V), formand for Arkitektur, byplan og trafikudvalget.

Lokalplanen ændrer status for de 117 sommerhuse, der ligger øst for Søvej, Nødebo Skovvænge, Gyvelvej, Mosedraget, Ved Skoven og Pramvejen, som ligger helt nede ved Esrum søs bred.

Ved en afstemning i 2016 svarede 91 procent af grundejerne ja til, at de ønsker at området overgår fra sommerhusområde til byzone. Hillerød Kommune besluttede herefter at anmode staten om en ændring.

Forslaget blev medtaget i Fingerplan 2017, som gjorde det muligt at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for området, og det er det, der nu sker.

- Det er glædeligt, at processen er endt med, at der nu kommer en lokalplan i høring for et attraktivt sted i Nødebo, der nu ændrer status, sagde Christina Thorholm (R), der selv bor i Nødebo, ganske nær sommerhusområdet. Hun ser frem til høringen, fordi der stadig er mange tvivlsspørgsmål om, hvad lokalplanen skal bestemme for området, blandt andet størrelse og højde på bygninger, samt krav til placeringen på grundene.

- Der er bekymring over, at man vil fravige byggelinjer på fem meter fra skel og ændre krav til beplantning melem ejendomme, og så er der spørgsmål om bygningernes størrelser. Jeg er spændt på at deltage i den proces der kommer, for det er et sårbart område, og vi skal bevare dets særpræg, sagde hun.