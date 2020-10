Nu skal Hillerød Forsyning kulegraves

Ifølge Klaus Markussen vil bestyrelsen have en referenceramme for forsyningsselskabets lønninger og personalegoder.

- Hillerød Forsyning er blevet sammenlignet med mange forskellige, men vi vil gerne have en analyse, så vi ved, hvad der er fakta, siger bestyrelsesformanden.

Hvis Hillerød Forsynings ansættelsesforhold adskiller sig fra lignende selskaber, vil bestyrelsen være parate til at reagere.

Bestyrelsesformanden har tidligere forsøgt at imødegå kritikken af forsyningsselskabet ved at slanke direktionen, så kun administrerende direktør Søren Støvring har titel af direktør, og ved at aflyse firmabilordningen som en del af topledelsens lønpakke.