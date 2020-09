Nu sættes billige boliger til salg

Salget af en del af de kommunale boliger har været undervejs længe. I december 2018 blev salget behandlet af byrådet første gang, og 29. april vedtog byrådet endeligt, at lejlighederne skal sættes til salg. SF, Enhedslisten og Peter Lennø (løsgænger) stemte imod salget, mens Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, Nye Borgerlige og Venstre stemte for at sælge 10 af de i alt 14 opgange, som kommunen ejer.

Lejlighederne er blandt de absolut billigste boliger i Hillerød med huslejer på helt ned til et par tusinde kroner for en lejlighed.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her