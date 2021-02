Hillerød Kommune har nu åbnet for færdsel på søer flere steder. Foto: Hillerød Kommune

Artiklen: Nu må du gå på isen: Her kan du finde skøjterne frem

Isen er tyk nok til, at du kan færdes på den flere steder i Hillerød Kommune

Efter en lang periode med frost er der nu muligt at snøre skøjterne og begive sig ud på isen flere steder i Hillerød Kommune.

Kommunen har været ude at måle tykkelsen på isen - og åbner nu for, at alle kan gå på isen flere steder.